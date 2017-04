Luis Enrique: "Parecía la tercera parte de París, me parece muy grave y triste"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha lamentado tras perder contra la Juventus (3-0) en Turín en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que la primera parte del equipo le ha recordado a lo sucedido en París en la ida de los octavos (4-0), algo "muy grave y triste", aunque por otro lado ha señalado que intentará creer en otra remontada que es posible si recuperan su mejor nivel.

"Ha sido una primera parte nefasta, parecía la tercera parte del PSG-Barça y me parece muy grave y muy triste. Es un momento muy duro", reconoció el técnico blaugrana en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que fue una "pena" ver al equipo perdido. "Es cierto que la segunda parte ha sido mejor, pero la primera parte no me la quito de la cabeza. Es una pena. He visto a mis jugadores con la intención de competir e ir a por la Champions, pero ha sido la tercera parte del partido de París y que eso nos suceda de nuevo, deja mucho que desear", reiteró al respecto.

Luis Enrique, sincero como pocas veces, aseguró tener una sensación muy mala como técnico. "En días como estos de pesadilla no tenemos ni la pizca de fortuna para meternos en la eliminatoria. Tengo una sensación lamentable como entrenador. Es difícil de explicar", reconoció.

"Ahora mismo me apetece poco hablar de futuro. Aunque sea optimista por naturaleza, puedo pasar mis momentos de luto y de no ver reflejado lo que he pretendido en el terreno de juego, por lo que me responsabilizo al cien por cien y eso cuesta", asestó al respecto.

De todos modos, pese a creer menos en esta remontada que en la del 4-0 tras París, todavía hay lugar para la esperanza. "Tengo crédito hasta mañana para empezar a creer en otra remontada, pero ha sido revivir una pesadilla. No pienso ahora en la remontada porque estoy cabreado al cien por cien. Pero si recuperamos nuestro nivel podemos hacer cuatro goles a cualquiera", matizó.

Por otro lado, cree que es "más lamentable" la noticia de Dortmund, con las explosiones que alcanzaron al bus del Borussia dejando herido leve a Marc Bartra, que no que Neymar haya sido sancionado con 3 partidos por el Comité de Competición. "Lo de Ney, viendo precedentes, no creo que haya sorprendido a nadie, a ningún culé. A mí no me ha sorprendido. Supongo que el club intentará hacer todo para reducir la sanción", auguró.