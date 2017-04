Schmeichel: "La 'Champions' es una fuente de inspiración para nosotros"

El portero del Leicester City Kasper Schmeichel señaló este martes que enfrentarse al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la 'Champions League' "es una fuente de inspiración" para los 'foxes', que buscarán "un resultado diferente" al logrado hace 20 años contra los colchoneros pese a la baja por lesión de su capitán Wes Morgan.

"Todos los jugadores de la plantilla llevamos un bagaje futbolístico, hemos estado en categorías más bajas y la Liga de Campeones la veíamos por la televisión. Por eso, jugarla es una fuente de inspiración para nosotros, el poder estar aquí y jugar partidos como este con tanta presión es para lo que vivimos", indicó el guardameta en la sala de prensa del Vicente Calderón.

El conjunto inglés se enfrentó por última vez al cuadro madrileño en la primera ronda de la antigua Copa de la UEFA de la campaña 1997/98, con un balance final favorable a los colchoneros por 4-1. "Esperamos conseguir un resultado diferente al que lograron hace 20 años", afirmó el danés.

Además de la buena dinámica que atraviesa el equipo de los 'foxes', con seis victorias en los últimos siete encuentros, Schmeichel también atraviesa un gran momento de forma personal. "Como portero lo que importa es la consistencia, tener un rendimiento constante. Es verdad que estoy atravesando un momento bueno desde hace tiempo y estoy feliz. Espero seguir así", reconoció.

Preguntado por las declaraciones del antiguo técnico del Leicester, Claudio Ranieri, en las que negaba una presunta 'cama' de los jugadores para provocar su salida, el meta se mostró ajeno. "No lo he visto, estaba concentrado para el partido. Sabemos cómo es Claudio. Es un entrenador increíble que intentó salvarnos hasta el último momento. Con él ganamos la Premier League la temporada pasada y eso es todo, ya no está", mencionó.

En otro orden de cosas, ante la baja por lesión del capitán Wes Morgan, el portero danés actuará este miércoles como capitán de los 'foxes, lo que significa un "sueño" para él. "Es una pena que sea por las circunstancias que son. La lesión de Morgan, que es un líder natural y que dirige al equipo. Pero estamos muy contentos de que haya decidido viajar con el equipo para apoyarnos", explicó.

Por último, el arquero habló de su homólogo en la portería rojiblanca, Jan Oblak, quien cuajó una excelente actuación en el último encuentro del Atlético en el Vicente Calderón. "Por lo que he visto es un portero de primera categoría mundial, no tengo mucho más que añadir", concluyó.