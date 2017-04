Shakespeare: "Que nadie se equivoque, venimos a competir"

El entrenador del Leicester FC, Craig Shakespeare, advirtió este martes que llegan al Vicente Calderón con la intención de "competir" contra el Atlético de Madrid por un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones, y apuntó que "estos son los partidos que siempre" han "soñado jugar".

"Uno va sumando experiencias en la vida. Es la primera vez que jugamos la 'Champions', lo estamos intentado, pero que nadie se equivoque, venimos aquí a competir", apuntó en el palco VIP del estadio rojiblanco en el día previo al choque.

"La vida te depara estas cosas. Estos son los partidos que hemos soñado siempre jugar, los que te motivan para seguir adelante. Cuando ves este estadio sientes cierto cosquilleo. Queremos disfrutar de la experiencia, pero también hay que lograr un buen resultado", afirmó.

El técnico inglés confesó que afrontan el partido "con todo el respeto que se merece" el vigente subcampeón de Europa. "Su estilo de juego ya lo conocemos. Espero que seamos capaces de hacer nosotros también un buen trabajo. Conocemos las virtudes del Atlético pero también las nuestras", apuntó.

Respecto a los jugadores que tendrá disponibles para el choque, Shakespeare apuntó que "no hay posibilidad" de que Wes Morgan juegue este miércoles por su lesión, mientras que Wilfred "está bien". "Ha entrenado hoy y también lo hizo ayer", manifestó.

"TIENEN JUGADORES DE TALLA MUNDIAL" Preguntado sobre el buen estado de forma de Antoine Griezmann, dijo que "el Atleti es mucho más que eso". "Me está hablando de un jugador. Ellos tienen jugadores de talla mundial, pero lo que importa es el colectivo", aseveró Shakespeare.

Por otro lado, el equipo inglés tiene cuatro jugadores apercibidos con tarjetas amarillas. "Yo creo que sí, serán capaces de gestionarlo para no perderse la vuelta. Somos gente con mucha disciplina. Se lo recordamos, que sean capaces de evitarlas, sobre todos las tontas. Espero que sean capaces de hacerlo. No solo ellos sino también el resto del equipo", dijo.

Sobre el buen estado de forma de Ndidi, que hizo un buena actuación en el centro del campo en el partido contra el Sevilla en esta misma competición, el técnico del Leicester dijo que "está aquí para eso, para matar el juego del Atlético".

Para Shakespeare, el cambio en los resultados tras la marcha de Ranieri "tiene que ver con la primera victoria" que lograron ante el Liverpool. "Nos dio confianza. Desde entonces no hemos mirado atrás. El domingo perdimos contra el Everton, pero tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades", dijo, sobre su equipo, que logró seis victorias seguidas tras la marcha del italiano.

Precisamente sobre el ex técnico Ranieri, el inglés apuntó que en la entrevista que concedió este lunes "estaba de buen humor". "He visto algunos vídeos. Por lo que pude ver estaba de buen humor. De hecho, tras esta primera entrevista me dio las gracias por el tiempo que llevo en el club. Me alegré mucho de verle", confesó.

Al ser preguntado sobre si le sorprende que el italiano usara en la entrevista las palabras "a sus espaldas", el entrenador del Leicester respondió que él "insistió en la palabra quizás". "Quizás había sido alguien a su espalda. No he visto la entrenvista y no voy a responder a la pregunta", zanjó.

Finalmente, comentó el cierto "paralelismo" que, según la prensa, se hace entre el Atlético y el Leicester por su rendimiento ante los equipos grandes. "Me parece un fenomenal cumplido. Sabemos lo que somos y tenemos una fenomenal ética de equipo, como el Atlético de Madrid", concluyó.