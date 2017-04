Simeone: "Me imagino una eliminatoria muy competida que se decidirá en su campo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que les enfrentará este miércoles al Leicester City será "muy competida" en ambos partidos y no tendrá "un resultado muy grande para ninguno", aunque afirmó que "se decidirá" en el King Power Stadium.

"Me imagino un partido con un resultado que no será muy grande para ninguno de los dos equipos por las características de ambos. Me imagino una eliminatoria muy competida en los dos partidos que vamos a tener y que seguramente se decida en su campo", manifestó el técnico rojiblanco acerca del choque de cuartos de final ante el conjunto de los 'foxes'.

Sobre el guión de partido que los colchoneros pueden encontrarse este miércoles, el argentino señaló que no cree que el Leicester "renuncie a la pelota" pese su particular juego directo. "Por sus características eligen jugar a un tipo de fútbol, pero cuando la pelota pasa por Mahrez o Vardy tienen un juego muy vertical que es muy difícil de elaborar a ese ritmo", comentó.

"El fútbol es maravilloso y nadie tiene la razón o la verdad de cómo jugarlo. Potenciar las características de sus futbolistas es lo que les llevó a jugar en Europa", añadió sobre el conjunto que dirige Craig Shakespeare, del que se ha afirmado que tiene un estilo de juego similar al de los colchoneros.

"Nosotros, desde la humildad, el trabajo, el competir en todas las competiciones nos ha llevado a marcar un estilo en estos últimos años. Ha habido equipos que se han fijado, lo hemos basado en las características de los jugadores que tenemos y desde ahí hemos crecido como equipo", dijo Simeone.

Además, advirtió del peligro que puede traer Jamie Vardy, uno de los mejores futbolistas del cuadro inglés. "Me gusta mucho como delantero, es potente como los que siempre ha tenido el Atlético, le da profundidad al equipo y le aporta lucha en la salida de balón del rival. También es peligroso en los despistes de la parte defensiva", comentó.

"La temporada pasada encontró una regularidad muy buena, y pese al peor inicio de este curso ha vuelto a estar en los últimos partido como lo que mostró antes", continuó sobre la gran campaña que realizó el ariete inglés en la consecución del título para los 'foxes'.

Para el crucial partido ante el Leicester, el técnico podrá contar con el centrocampista Nico Gaitán, ya recuperado de su lesión. "Su regreso nos pone muy contentos para poder ayudarnos. Y si está en el banquillo está claro que tiene opciones de poder jugar", mencionó.