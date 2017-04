Tony Adams: "Vengo a patear el culo a los futbolistas para que espabilen"

El nuevo entrenador del Granada CF, Tony Adams, ha asegurado en su presentación que pretende "patear el culo a los futbolistas para que espabilen" e intenten conseguir la permanencia en la máxima categoría, para lo cual intentará emplear sus "40 años de experiencia en el fútbol".

"No tengo experiencia en los banquillos en España, pero tengo 40 años de experiencia en el fútbol y vengo a patear el culo a los futbolistas para que espabilen, a trabajar duro, a dar lo mejor de mí, a hacer que el equipo no encaje goles y los marque en la portería contraria, a ganar partidos y endurecer a jugadores jóvenes e inexpertos", avisó Adams en su presentación.

El exfutbolista inglés apuntó que va "a luchar para ganar los próximos tres puntos e ir partido a partido". Para lograrlo, prometió "hacerlo lo mejor posible, motivar a los jugadores, cambiar aspectos tácticos y dar lo mejor para alcanzar el milagro" de la salvación, que su equipo tiene a 7 puntos con 7 jornadas por disputar.

"He preparado doble sesión para mañana y ahora debemos estar centrados en ganar el domingo. Necesitamos ser duros y estar unidos. Tenemos trabajo que hacer para los próximos siete partidos. No conozco otra forma de conseguir resultados que entrenar y entrenar", añadió Adams, quien reconoció que no esperaba hacerse cargo del banquillo pese a que lleva en el club desde noviembre.

"Los consejeros de DDMC (compañía del presidente John Jiang) hemos esperado a que llegaran los resultados y ha sido ahora cuando ves que el equipo se va a segunda división y hemos tomado la decisión ahora para reactivar al equipo", desgranó.

Además, el británico avanzó que "el director deportivo será anunciado a finales de este mes". "No puedo hacer dos cosas a la vez, aunque ya tenemos avanzado trabajo para la próxima semana, sea cual sea la categoría. También estamos a la búsqueda del entrenador para la próxima temporada", desveló.

El exinternacional estuvo arropado en su presentación por los vicepresidentes del club Kangning Wang e Ignacio Cuerva, quien se mostró "seguro" de que van a tener "una última oportunidad" de lograr la permanencia.

"El presidente del Granada, John Jiang, ha decidido jugarla con esta carta y ahora, sea cual sea el rol que juegue cada uno, debemos remar todos juntos para tener esa última oportunidad. Hay que pasar esta situación complicada todos juntos porque de la solidez del proyecto no hay dudas", garantizó.