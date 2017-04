Zidane: "Este Madrid es mejor que el del 0-4, pero hay que demostrarlo en el campo"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, cree que su equipo es "mejor" que el que ganó al Bayern Múnich (0-4) hace dos años en su camino a la 'Décima', pero recordó que deberán "demostrarlo en el campo" este miércoles en una eliminatoria donde tendrán que "mostrar su juego" y ser "positivos" para imponerse al cuadro dirigido por Carlo Ancelotti.

"Voy a pensar que éste es mejor, pero tenemos que demostrarlo en el campo. Los equipos del Madrid siempre han sido muy buenos. No hay mucha diferencia entre uno y otro, pero pienso y creo que tengo la mejor plantilla", manifestó Zidane en rueda de prensa. "Nuestra tarea es siempre dar el máximo y eso haremos. Es un día para mostrar nuestra idea", agregó.

"Vamos a intentar hacerles daño, no solo con los tres de arriba, sino con el conjunto porque ellos son un equipo muy fuerte. El Bayern está muy equilibrado y debemos estar muy concentrados. Hace tres años pasó lo que pasó, fue espectacular, yo estaba de segundo, pero mañana es otro partido contra otro rival. Cada uno opinará si es más o menos fuerte, pero es distinto", aseveró.

En este sentido, Zidane insistió en que no juegan contra Ancelotti, el técnico que dirigía al Real Madrid en aquel partido que terminó 0-4. "Lo conozco muy bien y él a mí, pero eso no significa nada. No es ni una desventaja ni una ventaja. Nosotros no vamos a jugar contra Carlo. He aprendido muchas cosas de él, pero por supuesto no las voy a decir aquí", espetó el francés.

"Estoy tranquilo y vivo así los partidos", añadió Zidane. "Luego cuando empiezas sientes algo por dentro, pero es un cuarto de final y vivimos por estos partidos. Ya lo dijo Sergio Ramos. Son mensajes muy importantes, por eso es un líder nato y lo demuestra cada partido. El y todos vivimos por estos partidos. Antes de jugador y ahora como entrenador", comentó.

En relación al Bayern, Zidane tiene claro que saldrán "muy fuerte". "Nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Respetamos al rival, que es muy bueno y lo está haciendo muy bien, pero a mí me interesa nuestro rendimiento. Veremos si juega Lewandowski. Nosotros nos estamos preparando pensando que va a jugar. No tenemos miedo a nada. Si no estará tienen jugadores en cada posición que lo pueden hacer muy bien", recordó.

"No tengo dudas sobre Lewandowski. Si mañana está en el campo será porque esté al cien por cien", añadió sobre el delantero polaco antes de ser preguntado nuevamente por Sergio Ramos, que está apercibido de sanción. "Gracias", dijo irónicamente el técnico madridista al periodista que le alertó de la cuestión. "Siempre somos positivos y no pienso en la tarjeta", añadió.

"ESPERO QUE NO NECESITEMOS A CASEMIRO DE CENTRAL" En este sentido, Zidane deseó no tener que utilizar a un centrocampista como central o llamar a un jugador del filial. "Varane y Pepe estarán tres semanas de baja. Carvajal está bien, veremos a ver cómo llega mañana pero es un problema muscular y espero que no necesitemos a Casi (Casemiro) de central. Confío en los centrales puros, Nacho y Sergio, pero quiero tranquilidad. Luego veremos", indicó.

"¿Coentrao? Si está aquí con nosotros es porque le podemos utilizar", dijo sobre el lateral portugués antes de ser preguntado por Benzema, Bale y Cristiano. "Ellos son jugadores con experiencia y son jugadores criticados. Cuanto más bueno eres, más te critican. Pero ellos están acostumbrados, tengo a tres jugadores con mucha personalidad y no se asustan ante partidos como este. Son partidos que a ellos le molan", remarcó.

"No creo que fuera de España se valore más a la BBC, no creo. En España se valora y mucho. Además, para mí el fútbol español y la gente, que sabe mucho, sabe perfectamente los jugadores que tenemos. Entonces yo creo que les valoran por lo que son, de la misma manera que fuera", manifestó al ser preguntado por la BBC y uno de sus integrantes.

De todos modos, deseó que Bale "esté ya al máximo". "Lo veo cerca de su mejor forma, poco a poco, ha pasado una lesión muy larga, pero está cada día mejor. Espero que mañana lo veamos en su mejor versión. El partido que tenemos ante el Bayern también es importante para él, es un partido de referencia", sentenció Zidane, que también tuvo palabras para Kroos, que vuelve a su casa y al que ve "muy inteligente y no solo con el balón".