La prensa catalana abre en canal a Luis Enrique y llora por el Barça

Sport. El Barça no aprende y otra vez solo le queda el milagro. "El FC Barcelona no aprendió la lección de París y otra mala actuación lo dejó a un paso de la eliminación en los cuartos de final de la Champions League. La Juventus le ganó la partida en todos los aspectos y, en especial, en el aspecto táctico, donde Luis Enrique naufragó alineando un 3-4-3, incluyendo a Mahtieu, ante un Allegri que no dejó ningún cabo suelto".