Léo Baptistao: "Viví la lesión con mucha ansiedad"

El jugador del RCD Espanyol Léo Baptistao ha reconocido este miércoles que durante la recuperación de su lesión, una talalgia en el pie derecho que le ha tenido cuatro meses de baja, tuvo "mucha ansiedad" provocada por no poder jugar y no saber cuánto tiempo exacto estaría fuera de los terrenos de juego, aunque su regreso ante el Alavés le deja con buenas sensaciones.

"Una recuperación muy larga, como manda este tipo de lesión. Había días que venía muy bien y otros con mucho dolor, me ponía en dudas. Pero los doctores me decían que era normal. Lo viví con mucha ansiedad, tenía muchas ganas de jugar. Veía los partidos pasar y no podía hacer nada", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que fue duro no saber cuándo podría volver. "Me decían que podría volver a jugar, aunque no sabíamos cuándo. Hubo un momento en que no quería acelerar ni anticipar pasos de la recuperación, quería ir poco a poco. Fue todo muy bien, muy bien coordinado, y me siento muy bien ahora", manifestó.

Reconoció que, al entrar por Caicedo en el minuto 56, justo tras el gol de la victoria obra de Piatti, vivió "un gran momento". "Tenía ganas de volver y estar con mis compañeros y fue un gran momento hacerlo en casa, con la victoria y con buenas sensaciones. Ganas tenía un montón, no solo de meter gol sino de jugar a fútbol. Entré muy tranquilo y salió bien el partido, para mí y para el equipo entero", aseguró.

"Me encuentro bien, claro que me falta algo de ritmo, algo de físico, pero me encuentro bien y estoy a disposición del míster. Si cree que hace falta que juegue, jugaré. Por supuesto", comentó un Baptistato más cómodo en la banda que no como punta nato. "Estoy más cómodo en banda, puedo recibir de espalda, encarar, dar más amplitud al equipo y profundidad", desveló.

En cuanto al equipo y sus aspiraciones, señaló que Europa no forma parte del objetivo. "Somos un equipo muy intenso, buscamos espacios, tenemos oportunidades y a la contra causamos mucho daño. El equipo sigue hacia arriba, estamos cerca de Europa pero sabemos que nuestro objetivo no es ese. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo hasta ahora", celebró.