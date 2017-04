Valverde: "Somos un equipazo con una fuerza de voluntad inquebrantable"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado que dirige a un "equipazo" con una fuerza de voluntad "inquebrantable" que les distingue de otros equipos y ha señalado que confía en verlo trasladado al campo frente a la UD Las Palmas, este viernes en San Mamés, en un partido que tiene apuntado en el calendario desde el inicio de temporada.

"Mi equipo es bueno. Somos un equipazo, y tenemos algo que nos distingue mucho que es nuestra fuerza de voluntad inquebrantable. Nos pueden faltar algunas cosas, pero somos lo que somos. No nos escondemos, vamos siempre a por el partido aunque perdamos 3-0. Tenemos mucho ganado, y unos jugadores jóvenes que son una garantía para el futuro", aseguró Valverde este miércoles en rueda de prensa.

Pese a ser tan claro en sus halagos al equipo, se tomó con buen humor las repetidas preguntas sobre si ya sabe por dónde pasa su futuro, si seguir en Bilbao, por Barcelona o incluso por Londres dado un supuesto interés del Arsenal.

"No sé de dónde salen esas cosas. He entrenado en el extranjero, sé lo que es entrenar fuera, y para mí ha sido una experiencia enriquecedora, algo extraordinario. Pero no sé qué va a ocurrir más adelante, no es mi objetivo ir a un sitio u otro", comentó.

"Este es el momento de competir, cuando sea el momento de comunicar decisiones, pues... ¿Para qué vas a anticipar? Que me pregunten cada semana no depende de mí. No perjudica al equipo para nada, pero cuando te hacen tantas preguntas, parece que no te decides, y es que no me tengo que decidir, estoy compitiendo y la pregunta viene de ahí", apuntó ante la reincidencia sobre su continuidad o no.

En este sentido, preguntado por el 3-0 encajado por el Barça ante la Juventus en Turín, consideró que pese a que era "un resultado importante" para el partido de vuelta en el Camp Nou "no hay nada escrito". "Asistimos a una remontada después de un 4-0 y con ese nivel de equipo puede suceder cualquier cosa. Nosotros fuimos a defender un 4-0 allí y estábamos más tensos que... Pero lo superamos", remarcó.

Volviendo al Athletic, y al partido frente a Las Palmas, dejó claro que saldrán a intimidar al rival. "Nosotros somos un equipo constante, vamos desgastando al rival desde el inicio. Pueden aguantar, pero a la larga hemos terminando doblegando a los rivales. Lo importante es que los partidos se abran y que puedas ganarlos. Debemos intentar que estén incómodos, porque si están cómodos y a un ritmo que les conviene son un equipo muy peligroso", avisó.

"Son un rival muy diferente a nosotros, con unas características de juego muy distintas. Con balón son un gran equipo, un gran juego interior, nosotros tenemos una fuerza de voluntad indestructible y siempre estamos peleando. Les tenemos que dominar, porque siempre buscan la portería contraria y nos pueden hacer daño", destacó de la UD Las Palmas.

Además, tras perder frente al Villarreal (3-1) en el Estadio de la Cerámica, reconoció que tienen "más obligación de ganar". "Sabemos que aquí nadie se duerme. Nos quedan tres partidos en casa, este lo tengo señalado desde el principio de temporada porque es un rival al que respeto mucho porque siempre al Athletic se le ha atragantado", se sinceró.

"Si estás jugando muy cerca de tu área te pueden resolver el partido en una pared, jugada individual... Tienen un punto de calidad y atrevimiento con el que te pueden hacer daño, y nosotros debemos tener una respuesta. Ser profundos, pero tener calma para poder jugar porque sin balón sufren un poco más. Estamos en un momento crucial de la temporada. Ahora estamos fuera de Europa, queremos meternos y los partidos en casa son muy importantes", apuntó.

Además, Valverde dejó claro que pese a que miran hacia arriba, por detrás hay rivales que pueden apretarles y superarles si se confían. "No sé si los equipos de atrás van a tener la consistencia para unirse a los cuatro que has dicho. Al Espanyol le llevamos cuatro puntos, si pensamos que nosotros podemos alcanzar al Villarreal, que tenemos a cuatro puntos, también nos podrían alcanzar ellos. Ahora sumar o no empieza a tener mucha más relevancia", advirtió.