Klopp cuestiona a la UEFA por la celebración del Dortmund-Mónaco

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, cuestionó este jueves a la UEFA por hacer jugar el duelo entre Borussia Dortmund y AS Mónaco, después del ataque con explosivos sufrido por el autobús del equipo alemán, ya que pudo ver "el 'shock'" en los ojos de los que fueron sus jugadores como entrenador del Dortmund.

"Estoy muy seguro de que si alguien de los que tomó la decisión hubiera estado en el autobús, el partido no se habría jugado. Si no estás en el autobús, estoy seguro de que no te puedes imaginar cómo fue aquello", apuntó en declaraciones que recoge la DPA alemana.

El autobús del Dortmund fue atacado con tres explosivos el martes por la tarde y el encuentro que iba a disputar ese día ante el Mónaco, ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, fue pospuesto al día siguiente. En el ataque el español Marc Bartra resultó herido en una mano y estará cuatro semanas de baja.

Klopp, que entrenó al Dortmund entre 2008 y 2015, entendió también la complejidad del calendario europeo y felicitó a los de Thomas Tuchel, quien explicó también tras el partido la dificultades que sufrieron sus jugadores para centrarse en el fútbol, pese a la derrota 2-3.

"Vi el partido y estoy realmente orgulloso del Borussia Dortmund, cómo manejaron todo, cómo crearon esa atmósfera", afirmó un Klopp que reconoció pasarlo muy mal cuando conoció el atentado. "Conozco perfectamente esa calle. Muchos de mis amigos estaban sentados en ese autobús. Tenía realmente miedo", afirmó.

"Vi las caras de mis antiguos jugadores, vi el 'shock' en sus ojos y fue muy, muy duro, así que me olvidé rápidamente del partido y sólo pensé en ellos", finalizó.