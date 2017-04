Pilar Rubio: "Sergio Ramos no saldrá en mi programa porque intentamos hacer cosas por separado"

La bella Pilar Rubio se encuentra a una semana de debutar al frente de FIT Life, un nuevo show que FOX Life estrenará este jueves 20 de abril de 2017.

La entrevistan en ECOTEUVE.ES y resumimos algunas de las cosas más interesantes, sobre todo las que hacen referencia a su cachas marido: Sergio Ramos.

¿Qé es Fit Life?

En el programa vais a ver una nueva forma de enfocar mi realidad. Voy a intentar mostrar todas las facetas que tengo dentro de un programa y dentro de mi vida. Yo intento conciliar una vida sana, basada en el deporte y en una buena nutrición, con temas profesionales como la presentación de un evento, ir a un photocall... Daré consejos también a los espectadores, como trucos para los que estén en casa puedan reciclar muebles que tengan, coser...

¿Veremos a Sergio Ramos entre esos deportistas?

Fit Life es mi programa y... es mi programa.

¿Pero se dejará ver en algún momento?

No, no, Sergio no saldrá. Aunque evidentemente somos una familia, siempre intentamos tener cosas y ámbitos por separado.

A sus hijos ha confirmado que sí les veremos. ¿Cómo le ha cambiado la vida la maternidad?

Es complicado, es muy complicado conciliar la vida laboral con la familiar. Sobre todo, porque te gustaría estar con tus hijos 24 horas al día, porque quieres verlos crecer y compartir cada momento con ellos. Pero también quieres crecer y desarrollarte como persona y seguir socializando como lo has hecho antes de tener hijos. Por lo menos mi intención es esa. No cambiar mi vida pero también dedicarle tiempo a mis hijos. ¿Al final qué hago? Me quito horas de sueños. (Ríe). Lo consigo poco a poco y creo que cada una o cada uno va buscando sus mañas para ello.