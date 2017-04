(Previa) El Athletic apela a San Mamés para engancharse a Europa ante Las Palmas

El Athletic Club apelará una vez más a San Mamés para seguir buscando los puestos que dan acceso a competición europea la próxima temporada, a costa de una Unión Deportiva Las Palmas que no gana fuera de Gran Canaria desde la primera jornada de LaLigaSantander, en el partido que abre la jornada 32 este viernes (20.45 horas) en San Mamés.

Los pupilos de Ernesto Valverde se han hecho fuertes en sus partidos en casa, donde solo ha cedido una derrota este 2017 ante el Real Madrid y tratarán de someter también al conjunto insular, cuyo rendimiento a domicilio es más que discreto con sólo 4 puntos de 45 posibles.

El Athletic rompió su buena dinámica en la visita a un rival directo como el Villarreal (3-1), pero sigue a tan sólo dos puntos de la sexta plaza y a cuatro de la quinta, por lo que se antoja vital ganar en la 'Catedral' para dormir provisionalmente en puestos europeos.

No se esperan muchos cambios en el once bilbaino con respecto al que cayó el pasado viernes en Villarreal. Iñigo Lekue podría volver al once en detrimento de Iker Muniain, mientras que Markel Susaeta también podría tener su oportunidad en banda a costa de Iñaki Williams.

Por su parte, la Unión Deportiva deambula en la mitad de la clasificación tras un gran comienzo de campaña que, con la llegada de refuerzos como Jesé y Halilovic en el mercado invernal, parecía que le podría hacer optar a objetivos superiores a la permanencia.

Nada más lejos de la realidad para el cuadro de Quique Setién, lastrado por no conocer la victoria fuera de su estadio desde la primera jornada en la que derrotaron al Valencia en Mestalla (2-4) y que sólo ha sumado un punto como visitante en este 2017, en un escenario de nivel como el Santiago Bernabéu.

Además, el conjunto canario es el segundo equipo que más goles encaja fuera de casa (37). En defensa podría volver Bigas junto a Lemos y Livaja en lugar del sancionado Prince-Boateng, aunque Setién ya ha advertido de que va a aprovechar estos partidos para intentar ser justo con todos y dar minutos a jugadores del filial.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Viernes 14.

Athletic - Las Palmas. Estrada Fernández (C.Catalán) 20.45.

-Sábado 15.

Deportivo - Málaga. Undiano Mallenco (C.Navarro) 13.00.

Sporting - R. Madrid. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 16.15.

Atlético - Osasuna. Melero López (C.Andaluz) 18.30.

Barcelona - R. Sociedad. Martínez Munuera (C.Valenciano) 20.45.

-Domingo 16.

Leganés - Espanyol. Clos Gómez (C.Aragonés) 12.00.

Valencia - Sevilla. González González (C.C.-Leonés) 16.15.

Betis - Eibar. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 18.30.

Granada - Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 20.45.

-Lunes 17.

Alavés - Villareal. Alvarez Izquierdo (C.Catalán) 20.45.

--CLASIFICACION.

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

1. Real Madrid 30 22 6 2 79 31 72.

2. Barcelona 31 21 6 4 88 28 69.

3. Atlético 31 18 8 5 56 24 62.

4. Sevilla 31 18 7 6 56 39 61.

5. Villarreal 31 15 9 7 45 24 54.

6. Real Sociedad 31 16 4 11 46 42 52.

7. Eibar 31 14 8 9 52 42 50.

8. Athletic Club 31 15 5 11 40 36 50.

9. Espanyol 31 12 10 9 43 42 46.

10. Celta 30 12 5 13 45 51 41.

11. Alavés 31 10 10 11 29 38 40.

12. Valencia 31 11 6 14 47 54 39.

13. Las Palmas 31 10 8 13 50 52 38.

14. Málaga 31 8 9 14 36 47 33.

15. Real Betis 31 8 7 16 33 51 31.

16. Deportivo 31 6 10 15 33 50 28.

17. Leganés 31 6 9 16 26 48 27.

18. Sporting 31 5 7 19 32 61 22.

19. Granada 31 4 8 19 27 65 20.

20. Osasuna 31 3 8 20 32 70 17.