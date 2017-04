Quique Setién: "Cuesta mantener la tensión competitiva"

El técnico de la UD Las Palmas, Quique Setién, reconoció que su equipo, en tierra de nadie en la tabla, sufre para "mantener la tensión competitiva" en el tramo final de LaLiga Santander, donde este viernes estrenan la jornada 32 visitando al Athletic Club, donde de nuevo no será de la partida Jesé Rodríguez.

"Jesé no va a viajar ha sufrido un problema estomacal y no ha podido completar el entreno. Por su parte Pedro Bigas sufre una pequeña molestia pero nada importante ya que ha completado todas las sesiones de entrenamiento", indicó sobre las novedades en la expedición canaria a Bilbao.

El sonada incorporación de invierno no estará en San Mamés, del mismo modo que los últimos partidos ha salido desde el banquillo. Un Jesé que no fue capaz de dar el salto de calidad que buscaba Las Palmas para alcanzar los puestos europeos. "Cuesta mantener la tensión competitiva a estas alturas y no es fácil al estar salvados y estar lejos de Europa", afirmó.

"Hay jugadores que se están jugando mucho pero intentamos mantener el nivel de exigencia hasta el final, la realidad dice que no hemos llegado a estar con ese grupo que aspira a disputar competición europea", añadió el cántabro, quien descartó una especial motivación por jugar ante los vascos.

"No tengo una rivalidad especial con el Athletic de Bilbao, para mí es importante ganarles como a cualquier equipo, espero poder hacer un buen partido y que tengamos buenas sensaciones", explicó.

El técnico de los canarios apuntó que San Mamés será una plaza exigente. "Un partido muy difícil, pero tenemos argumentos para hacerles daño, pero nuestras opciones pasan por tener el balón ya que ellos son muy poderosos en el juego sin balón. Tenemos un déficit en cuanto al balance defensivo a la hora de defender ciertas jugadas, de la misma manera que somos el equipo con más porcentaje de acierto a la hora de sacar el balón desde atrás", finalizó.