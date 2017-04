Luis Enrique: "La Real Sociedad no es el mejor rival para generar confianza, pero veo al equipo bien"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que aunque la Real Sociedad, su rival este sábado en el Camp Nou (20.45 horas), "no es el mejor rival para generar confianza" tras la dolorosa derrota ante la Juventus (3-0), ve al equipo "bien anímicamente" y "capacitado" para ganar el duelo, imprescindible "como inyección de moral y como recurso claro para seguir peleando por LaLiga".

"Es una situación que ya hemos vivido a lo largo de esta temporada. Les veo bien anímicamente. Veo al equipo capacitado; vamos a tener que competir y no es el mejor rival para generar confianza. Lo vamos a afrontar con la entereza, la calidad y categoría que tienen este equipo y estos jugadores y vamos a intentar darle la vuelta", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, el técnico asturiano explicó que la eliminatoria ante los donostiarras superada en la Copa del Rey les sirve "como referencia", ya que el conjunto de Eusebio Sacristán "va a seguir haciendo lo mismo". "Es un equipo que cuando tiene el balón sabe jugarlo y nos va a exigir en cuanto a la presión; cuando no tiene el balón es un equipo agresivo, que recude espacios, que salta a presionar en campo contrario y al portero. Es un rival muy, muy complejo", indicó.

"En el partido de vuelta de Copa pudimos solucionarlo, nos hicieron dos goles. Es un equipo de los más complicados que puedes afrontar en este tramo final de la temporada por cómo identifican el juego de ataque y defensivo", prosiguió. "Los jugadores son conscientes de la dificultad que tiene el partido de mañana. Queremos tener las máximas opciones en LaLiga y eso pasa sólo por ganar", subrayó.

En este sentido, afirmó que este partido será vital. "A todos nos duele perder, y más en 'Champions', que es una de las competiciones que tenemos muy seleccionadas, a todo el culé le dolió. Pero estamos en el proceso de solucionar y cambiar las cosas, estamos capacitados. Sabiendo que a nivel anímico no vamos a estar al cien por cien, por lo que hemos vivido, estoy seguro de que el equipo va a dar la cara. Vamos a intentar jugar nuestro mejor fútbol. Lo vamos a hacer desde el convencimiento máximo de que necesitamos esos puntos, como inyección de moral y como recurso claro para seguir peleando por LaLiga", manifestó.

Por otra parte, Luis Enrique pidió a los aficionados que animen al equipo, aunque sabe que podría haber algunos silbidos. "Hay una parte del campo que va a animarnos seguro, eso es lo que necesita el equipo. No se necesita silbar a jugadores, si quieren silbar pueden esperar a final de temporada, es mi consejo. Si quieren silbar al entrenador no hay ningún problema, yo no voy a tocar ningún balón, aunque prefiero que no lo hagan. Vamos a ir para adelante con los jugadores que tengamos, no nos vamos a rendir. En esa situación delicada estamos por nuestro rendimiento, no porque nadie nos haya colocado ahí. Ante esas situaciones sólo veo la rebeldía y luchar contra todo hasta el final", apuntó.

Aún así entiende que el culé "esté cabreado". "La derrota escuece, nosotros somos los máximos responsables, yo en primera persona, y es normal que el culé esté de uñas con nosotros. Sé que una parte del campo nos va a animar, porque eso ha pasado a lo largo de la temporada; sé que es el mejor momento para animar a tu equipo, porque para criticarnos cosas ya habrá momentos", expresó.

"Será un momento delicado para mis jugadores, porque deseaban dar alegrías. Estamos dispuestos a aceptar con resignación y tranquilidad cualquier cosa que decida el socio que tiene que hacer. Como socio y como entrenador sé lo que haría y lo que necesita mi equipo y estaría encantado de que animaran a todos, todos los jugadores que decida poner el míster, les gusten más o menos, porque van a llevar la camiseta del Barça. Si deciden silbar, lo aceptaremos e intentaremos rendir a un alto nivel a pesar de que no será el mejor ambiente", añadió.

Por último, recordó el gol de Leo Messi al Getafe en Copa, del que están a punto de cumplirse diez años. "Recuerdo que fue una jugada muy parecida a la del Mundial de Maradona, recuerdo que fue una jugada que sorprendió a todo el mundo y recuerdo que a partir de ahí Leo Messi ha hecho diez jugadas de ese tipo. Ha demostrado que es el mejor jugador de todos los tiempos con sus números, con sus actuaciones y con la conquista de infinidad de títulos", concluyó.