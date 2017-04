Míchel: "Hemos dado una sensación de conformismo y de falta de pasión que no me agrada nada"

El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', ha lamentado la "sensación de conformismo y de falta de pasión" en el partido de este sábado ante el RC Deportivo (2-0), más allá de la derrota, y ha afirmado que deben cambiar esta actitud "radicalmente".

"No han sido sensaciones buenas, más allá de la derrota, que se puede contemplar cuando estás en estas situaciones con equipos de Primera División. Hemos dado una sensación de conformismo y de falta de pasión que no me agrada nada", señaló en declaraciones a LaLiga tras el partido.

"Quedan seis jornadas, estamos en una posición de estabilidad y de tranquilidad después de los nervios que hemos pasado, pero eso no me sirve. Ya advertí de que en estas siete jornadas íbamos a ver cuál era la ambición que queríamos tener, y eso hay que cambiarlo radicalmente", prosiguió.

Por otra parte, el técnico madrileño reconoció que en esta ocasión no funcionó su defensa de cinco hombres. "Cuando se pierde no funciona nada, ni los cambios ni nada por el estilo. Más que una defensa de cinco buscamos dar salida por fuera, tener alternativas en el medio del campo. Esa misma defensa funcionó en otros partidos. Cuando no funciona, el responsable es el entrenador", subrayó.

Por último, Míchel analizó la mejoría del Deportivo a raíz del primer gol. "Al principio estaba un poco tenso con la situación, estaba angustiado. El gol en el primer minuto de la segunda parte les ha liberado. Han controlado el juego, no querían equivocarse y al final se han puesto por delante y eso les ha servido", concluyó.