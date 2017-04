Un Isco estratosférico tira del Real Madrid remonta ante el Sporting y gana en Gijón (2-3)

Tiene clase el chaval para dar y tomar. Y además ve portería, marca, desborda, dirige, empuja, corre, encara y regatea como un diablo (Isco la vuelve a liar en el Real Madrid con un bronca que obliga a intervenir a Sergio Ramos).

Un Isco estelar, brillante, dio este 15 de abril de 2017 la victoria al Real Madrid ante el Sporting de Gijón (2-3) en El Molinón ( Isco Alarcón: "Que no me voy al Barça; nos los comemos con patatas" ).





El malagueño lideró a los Zidane y manejó el partido a su antojo. Firmó un doblete y marcó en el 90 para consumar la remontada de un Real Madrid que llega al Clásico con un colchón mínimo de tres puntos.





El equipo de Zidane, plagado de suplentes, tuvo que remontar hasta en dos ocasiones para llevarse los tres puntos de Gijón.





Pero tuvo fe, le echó muchas más pelotas de las que suelen poner los de la BBC y otras estrellas, y consiguió lo que había iodo a buscar a Asturias: tres puntos y seguir líder en la Liga, pase lo que pase.



PUNTUACION DE LOS JUGADORES DEL REAL MADRID



KIKO CASILLA: 5



Pudo hacer algo más en los dos goles del Sporting, especialmente en el segundo. El guardameta no estuvo tan fino como en otras ocasiones.



DANILO: 7



Bien atacando pero algo peor en defensa, perdiendo la marca en el primer gol del Sporting. Aun así, fue un buen encuentro en general el suyo.



NACHO: 8



Gran partido del canterano, como casi siempre. Defendió con garra y además evitó la amarilla que le habría dejado sin jugar el Clásico. Notable alto para él.



SERGIO RAMOS: 7



El capitán del Real Madrid estuvo a su nivel habitual. No fue relevante en los dos goles del Sporting, y sí empujó al equipo hacia delante.





COENTRAO: 8



Gran regreso del lateral portugués, que no notó la inactividad y disputó 55 minutos a un gran nivel en todos los aspectos. Puede ser importante en el tramo final de la temporada.



KOVACIC: 6



El croata estuvo a un buen nivel, con arrancadas peligrosas y trabajando por el equipo. Sin destacar, fue un buen partido el suyo.



ISCO: 10



Partidazo del malagueño, que estuvo afinado, marcó dos golazos y dejó jugadas maravillosas sobre el terreno de juego. Opositó a la titularidad en la semana más importante de la temporada hasta la fecha.





JAMES: 6



Otra ocasión desaprovechada del colombiano, que no estuvo a su mejor nivel. Mejoró en la segunda mitad, aunque se espera mucho más de él.



LUCAS: 5



Partido gris del canterano, que no tuvo el desborde de otras ocasiones. No logró hacer daño al Sporting y terminó sustituido en la segunda mitad.



MORATA: 6



Marcó el gol del empate a dos, pero no estuvo fino y apenas apareció más en todo el encuentro. Se echó de menos más aportación suya.



ASENSIO: 7



No estuvo tan fino como en otros partidos, aunque a pesar de todo dejó numerosos detalles de calidad y demostró que tiene ganas de hacer bien las cosas.





SUPLENTES



Marcelo: 8



Buenos minutos del brasileño, que mejoró a Coentrao ofensivamente e intentó buscar continuamente la portería rival. Además, descansó un rato.



Mariano: 6



Muchísima hambre y empeño durante el rato que estuvo en el campo. El dominicano tuvo una nueva oportunidad e intentó hacer el gol de la victoria.



Casemiro: SC



Entró al partido al final por Kovacic y no le dio tiempo de participar.