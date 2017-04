Alvaro Morata: Tiene el mejor promedio goleador del Real Madrid y sólo Messi le supera en Liga

Como suena: Morata es el futbolista más decisivo del Madrid en LaLiga.

Así lo demuestran los números: es el jugador con mejor promedio de la plantilla blanca (marca un gol cada 88 minutos).

Como subraya Sergio Santos Chozas en 'AS' este 16 de abril de 2017, ningún otro madridista aprovecha tanto su tiempo sobre el césped (el siguiente es Cristiano con una diana cada 110,5') y Messi es el único futbolista de la competición que le supera (el argentino anota un tanto cada 79,9').

El canterano blanco es el segundo en promedio y, curiosamente, de los diez primeros de la Liga con mejores estadísticas en este apartado, él es el que menos minutos disputa. Ha logrado sus 12 goles ligueros en sólo 1.056'.

Mariano (un tanto en los 91' ligueros que ha jugado) tendría el segundo mejor promedio de la plantilla de Zidane, pero el estudio está basado sólo en los futbolistas que han disputado al menos 500 minutos en la competición. Por tanto, después de Morata y Cristiano, el siguiente con mejores números del Madrid es Isco (un tanto cada 154,1').

Tras el malagueño aparecen los otros dos integrantes de la BBC: Benzema marca cada 173,11' y Bale cada 198'.

Por detrás asoma Marco Asensio, que aunque sólo ha disputado 768' en Liga, los ha exprimido al máximo: tres tantos, uno cada 256 minutos...

Puntos

Los goles de Morata, además, han sido de oro: han valido 13 puntos en Liga. Ningún otro jugador del Madrid ha aportado tanto. Sólo Cristiano y Ramos se acercan a esta cifra (los 19 tantos del portugués han valido 12 puntos y los siete del capitán, nueve). Lejos quedan Benzema y Bale: cinco puntos pertenecen al francés y sólo tres al galés.

Morata, a pesar de sus excelentes números, no ha sido un habitual en el once (ha sido titular en once de los 21 encuentros ligueros que ha jugado). Lejos de bajar los brazos, ha sabido ser un suplente ejemplar: ha marcado cuatro tantos en Liga saliendo desde el banquillo.