Ancelotti: "Los pequeños detalles serán muy importantes"

El entrenador del Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti, aseguró que "los pequeños detalles serán importantes" este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, un duelo en el que dejó entrever que estará Robert Lewandowski después de "entrenar bien con el resto de compañeros" y en el que no le preocupa el "resultado sino pasar la eliminatoria".

"El partido de ida nos ha dado desventaja, eso está claro. Por eso tenemos que hacer un gran partido para intentar pasar la eliminatoria, con menos oportunidades que antes del partido de Múnich, pero las tenemos. Los pequeños detalles serán muy importantes, por lo que tendremos que focalizarnos en esas cosas", comentó Ancelotti este lunes en la conferencia de prensa previa al choque.

El italiano cree que en la ida hicieron "durante 60 minutos un buen partido". "Lo controlamos. Tenemos que hacer eso mismo ahora durante los 90, sin errores. Evidentemente para intentar ganar aquí hay que hacer un partido perfecto, con intensidad, valentía y utilizando toda nuestra calidad", valoró el preparador del conjunto germano.

Con el único objetivo de remontar el 1-2 desfavorable del partido ida en Múnich, el de Reggiolo reconoció que no piensa "en el resultado". "Puede ser 1-2, 0-2 ó 1-3, pero no pensamos en eso. Pensamos en qué tipo de partido tenemos que hacer y en que lo más importante es marcar el primer gol nosotros", explicó.

Preguntado por la posible titularidad del delantero polaco Robert Lewandowski, quien fue baja por lesión en Múnich, el preparador transalpino apuntó que "está bien y entrenó ayer con el resto de los compañeros". "Su presencia nos va a ayudar, marca muchos goles y tenerlo nos da más confianza, aunque tenemos que jugar como hemos hecho durante la temporada", aclaró sobre la recuperación del ariete.

Además del polaco, los centrales alemanes Jerome Boateng y Mats Hummels serán duda hasta última hora. "También entrenaron, aunque de manera individual, pero hay que probarles y verles en el campo con el balón. Ambos tienen oportunidades de jugar mañana", confesó sobre los contratiempos en la zaga, cuya "opción normal para sustituirlos sería Kimmich".

Por su parte, el conjunto blanco contará con la ausencia segura del galés Gareth Bale tras retirarse con molestias el pasado miércoles en el Allianz Arena. "Zidane es el que tiene que pensar quién juega. Tiene muy buenos jugadores para reemplazarle. Isco lo hizo muy bien el fin de semana, Lucas Vázquez ha jugado siempre muy bien y James también tiene la oportunidad, pero tenemos que focalizarnos en nosotros", indicó.

Uno de los candidatos que suena con más fuerza para suplir a Bale es el centrocampista malagueño, más aún tras su último partido en El Molinón en el que firmó dos goles. "Todo el madridismo tiene cariño a Isco. Si me llama 'Zizou' le puedo aconsejar qué hacer", bromeó Ancelotti. "En el Real Madrid hay mucha competencia, la persona más indicada para elegir un once es Zidane. Es normal que todos no estén contentos, eso pasa en todos los equipos", continuó.

Sobre si el conjunto bávaro teme la capacidad goleadora a balón parado del capitán madridista, Sergio Ramos, el entrenador del Bayern no se mostró preocupado. "Todo el año hemos trabajado el balón parado. No hemos encajado apenas goles esta temporada, solo uno de tiro libre. Ya nos hizo uno en la ida aunque en fuera de juego. El siempre es peligroso", profundizó.

Por último, Ancelotti habló acerca del recibimiento que se espera por parte del Santiago Bernabéu tras dirigir al cuadro blanco durante dos temporadas (2013-2015), en las que consiguió la ansiada 'Décima'. "Estuve dos años aquí y tengo un buen recuerdo, son inolvidables y eso es lo que para mí cuenta", concluyó.