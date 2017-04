Simeone: "Vivimos de los detalles y serán determinantes"

LEICESTER (INGLATERRA), 17 (Del Enviado Especial de EUROPA PRESS, Carlos Pecharromán) El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de Liga de Campeones frente al Leicester City será "pareja y seguramente compleja" por lo que los "detalles", de los que vive su equipo, "serán determinantes" para conseguir el tercer pase a semifinales en cuatro temporadas.

"Entiendo que somos dos equipos parecidos, con un resultado corto que se iba a resolver aquí. No creo que los equipos cambien en un determinado momento con lo avanzada que está la temporada. Nosotros somos de salir fuertes en casa, ellos también al inicio de partido. Vivimos de los detalles, así que es una eliminatoria pareja y seguramente compleja", señaló Simeone este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro.

El preparador argentino, que reconoció que su rival en esta ocasión "está compitiendo muy bien", acercándose al de la temporada pasada donde se erigió contra todo pronóstico campeón de la Premier, recalcó que la "intensidad" será clave ya que en esta ocasión se juega fuera de casa, y eso supone una cierta desventaja de "minutos", por lo que marcar es de vital "importancia".

"En principio el Leicester está compitiendo muy bien desde hace seis o siete partidos con una intensidad que se acerca a lo que hizo la temporada pasada. Siempre comento y se lo dije a la UEFA, que no entiendo por qué siempre el que viene fuera tiene más minutos y obviamente un gol en una eliminatoria como la que vamos a vivir mañana tiene mucha importancia", indicó.

"Por las características de ambos equipos, que somos parecidos, no va a distar de lo que se vio en España, un partido duro, con resultado corto, como dijo Godín, donde los detalles serán determinantes", reiteró el 'Cholo'.

El técnico bonaerense quiso restar importancia al duro reto que tienen los rojiblancos de alcanzar las terceras semifinales de la máxima competición europea en cuatro temporadas, y resaltó el hecho de que "lo mejor" que sabe hacer el Atlético de Madrid es "competir".

"En cada competición que juega lo hace diferente y es el punto importante que tiene este grupo. Veo una realidad, mañana nos vamos a encontrar un ambiente importante, el Leicester se siente fuerte con su gente en su campo y tendremos que llevar el partido a un lugar en el que nos encontremos cómodos", añadió.

Si bien Godín respondió a la dureza de marcar a Vardy, Griezmann es el extremo colchonero y en el caso de sufrir marcajes personales durante el encuentro, el 'Cholo' no le dio excesiva importancia. "En principio no nos ha tocado un marcaje individual a Griezmann. Si esto sucediera, él tiene características futbolísticas que pueden resolver la situación, pero esta no se ha dado", comentó.

Otro de los jugadores por los que se preguntó al entrenador rojiblanco fue Thomas Partey, de quien dijo estar siempre "buscando y peleando por un sitio". "Viene trabajando con nosotros desde pequeño y la Copa de Africa le hizo bien y volvió con mas forma ya que no había jugado casi nunca. En estos últimos partidos ha jugado bastante y mañana podría hacerlo de nuevo; esperemos que siga así", espetó.

Por último, Simeone reconoció no haber hablado con nadie de la AFA -Federación Argentina- para sentarse en el banquillo como seleccionador, y condenó el último incidente violento en su país, con la muerte de un hincha de Belgrano que fue arrojado por la grada del estadio.

"No he hablado con nadie de la AFA", zanjó sobre el primer tema. "Respecto al episodio del fútbol argentino, es una desgracia. Que la gente que tenga que tomar decisiones, lo haga para tener una Argentina mejor", subrayó.