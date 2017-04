Zinedine Zidane: "Tengo decidido quién suplirá a Bale, pero no lo diré"

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de vuelta de cuartos de final ante el Bayern.

El técnico del Madrid se mostró satisfecho del momento que atraviesa el conjunto blanco, pero mandó un mensaje de cautela para el partido de este martes 18 de abril de 2017.

¿Qué tipo de partido espera? “No te voy a hablar de la importancia, lo sabéis. Sí que nuestra afición va a ser más importante que lo habitual. Siempre les necesitamos, siempre están ahí, pero en un partido como este lo que queremos es que estén con nosotros a tope, como siempre. Es siempre un plus tener esta afición del Bernabéu y más en partidos como este”.

Isco se ha ganado el derecho de jugar ante el Bayern: “Como todos los demás, está listo como todos los demás. Estamos preparados para jugar. Luego, vamos lo vamos a decidir mañana y vamos a ver cómo vamos a jugar”.

¿Qué tiene en su cabeza para suplir a Bale? “Lo tengo decidido pero no lo voy a comentar. Lo están haciendo todos fenomenal. Tengo que elegir. Pero me alegro que estén todos a este nivel y que tenga más dificultad para hacer el equipo, pero mejor así”.

¿En base a qué elegirá al sustituto de Bale? “Lo siento, pero no te voy a decir nada. Si vamos a jugar de la misma manera, si vamos a cambiar de dibujo…”.

Extraña lo poco que ha jugado Isco en Champions: “No hay una explicación. Jugando así, la rotación. Que no ha jugado mucho tiempo en la Champions es una casualidad. Cuando ves la estadística es fuerte para él, porque ha jugado 77’. Es poco, es verdad. Pero bueno, tenemos muchos partidos importantes y vamos a ver mañana lo que va a pasar”.

¿Cómo imagina el partido de mañana? “No lo sé, lo veremos. Lo que sé es que tendremos que hacer un gran partido, muy fuertes. E intentar ganar. No vamos a especular ni pensar en la ida. La ida ya está hecha. Sabemos la dificultad que vamos a tener. El Bayern, que juegue en casa o fuera, no cambia. Nos lo pondrá difícil. Tenemos un partido y lo vamos a tener que jugar muy, muy, muy bien”.

Ramos, Kroos y Modric están apercibidos y enfrente estará Lewandowski: “No podemos evitarlo, las tarjetas las tienen. No vamos a pensar en si uno va a recibir una tarjeta. Lewandowski sabemos qué jugador es, es un verdadero nueve y es un plus para el Bayern. Pero es un jugador suyo. Ellos son buenos en todas las líneas, pero nos tenemos que concentrar en lo nuestro”.

Lewandowski, Robben, Ribéry…: “Es un conjunto muy bueno en todas las líneas. Sabemos que tienen muchas cosas para hacer daño al rival y también tienen defectos, como todos los equipos. Intentaremos hacer nuestro juego, preparar bien el partido como en la ida. Ese resultado no nos asegura nada, lo que tenemos que hacer es otro gran partido. El Bayern va a hacer un gran encuentro, lo sabemos. Se va a decidir en los pequeños detalles y tenemos que estar listos”.

¿Ha hablado con Isco sobre su futuro?: “No he hablado con Isco”

¿El presidente ha hablado con usted sobre su futuro?: “Nadie del club se ha dirigido a mí. Yo vivo el día a día”.

James: “Está en mi mente igual que todos. Luego mañana verás cómo empezaremos el partido. Tenemos tres cambios y vamos a necesitar de todos, mañana y en los próximos partidos. Tengo el mismo pensamiento que los demás. Juega menos porque tengo que tomar decisiones pero no cambia en lo que pienso de él y de todos. Los quiero mucho a todos”.

Buen ambiente: “Lo importante es que han sido los jugadores los que han hecho esto. Saben que pueden marcar la diferencia y esto es lo que quiero. Es muy importante que todos se sientan queridos. Los jugadores creen en mí y creo que tenemos muchas ganas de llegar al mismo objetivo todos juntos. Es el ADN de este club”.

Benzema: “Es un jugador al que se le exige mucho, pero con mucho talento. Cuando está un poco pero le atacamos. Es lo duro del fútbol. Pero me gusta mucho que este tipo de jugadores tienen mucha personalidad. Las críticas no les hacen cambiar su forma de jugar. Van a seguir entrenando todos los días. No se pierden y siguen concentrados. Es magnífico.