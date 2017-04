Casillas: "Que gane el Madrid, se ha merecido la Liga"

El portero español del Oporto, Iker Casillas, expresó su deseo de que el Real Madrid derrote al FC Barcelona en el Clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu y se asegure un título de la LaLiga Santander que, según él, "se ha merecido" y reiteró que aún no ha cerrado su puerta a la selección española.

"A partido único, el Real Madrid le hace mucho más daño al Barcelona. Lo he comprobado en varias finales que he jugado. Tenemos una manera de ser diferente. Al equipo lo veía más mentalizado. Que gane el Madrid y asegure un poco más la Liga. Para mí se lo ha merecido", manifestó el portero madrileño en declaraciones al programa 'Mis Clásicos' de #0 de Movistar que se emite este próximo jueves.

A juicio de Iker Casillas, el Barcelona "necesita ganar ese partido como sea" para mantener sus opciones de lograr el título liguero. "Es tu rival y tienes que buscar el 'gol-average' y el Madrid tiene un partido aplazado ante el Celta. Veo a un Barça que se va recuperando, aunque ha habido alguna sorpresa como ante el Deportivo. Perder ese partido le hizo bastante daño", analizó.

Por su parte, el portero de Móstoles ve a un Real Madrid que no ha tenido grandes altibajos en la temporada y que está "consolidando lo que ha hecho antes". "Empezó muy bien y el único momento que le vi un poco peor fue contra el Sevilla. Le veo muy consolidado y fuerte", recalcó el ex meta del conjunto blanco.

Asimismo, cree que al delantero portugués del equipo blanco, Cristiano Ronaldo, se le exige "como el que es", un líder a escala global . "Si puede sacar rentabilidad a su fútbol, mejor para el Madrid. Está logrando unos números espectaculares, y en estos partidos se le exige porque para el Madrid es vital", manifestó.

Casillas, que ha disputado 37 Clásicos con el conjunto blanco, los mismos que otros jugadores ilustres como Fernando Hierro o Raúl González, recordó que su primer Real Madrid-FC Barcelona fue en febrero de 2000. "Justo me saqué el carné de conducir y, hasta entonces, iba en metro. Aquel partido lo vivimos con mucho nerviosismo y conseguimos ganar 3-0 a un Barcelona increíble", rememoró.

Aseguró que el 2-6 en el Bernabéu de mayo de 2009, fue un "día difícil de llevar", el "más duro" para él en el Real Madrid porque el Barcelona "jugó muy bien y pudieron ser muchos más", y no ocultó que le sorprendió la destitución en su día de Vicente del Bosque como técnico blanco por el portugués Carlos Queiroz.

"Me sorprendió porque veníamos de ganar dos Champions, dos Supercopas de España, una Intercontinental y una Supercopa de Europa. No lo entendía, pero ahora con los años después de que hay gente que gana títulos y va fuera ... El presidente dijo que era por cambiar la imagen del entrenador. Nos quedamos sorprendidos ese año, son decisiones que toman los clubes", comentó.

"'BORRARIA' A XAVI DEL BARÇA" Pese a la presencia de jugadores como Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Rivaldo o Etoo, Casillas dijo que si tuviera que 'borrar' un jugador del conjunto azulgrana por su peso en el equipo sería a su compañero de selección Xavi Hernández. "Manejaba muy bien la pelota y al Barcelona. Marcaba muy bien los tiempos", apuntó.

Igualmente, destacó el protagonismo que ha adquirido el central Sergio Ramos en los últimos triunfos del Real Madrid. "Tiene una virtud que es el remate de cabeza. Sergio necesita ese momento para sentirse fuerte. Hemos tenido las dos Eurocopas, el Mundial, varias Ligas y él siempre ha cumplido, pero nunca ha tenido ese protagonismo que tiene ahora", señaló.

En este sentido, indicó que el punto de inflexión fue el gol logrado en la final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid de Lisboa que condujo a la prórroga y al posterior título del Real Madrid. "En estos dos o tres años se ha soltado y ha metido goles decisivos. Es parte importante en estas dos últimas Champions", subrayó.

"AL FINAL NO HUBO FEELING CON MOU" Acerca de su relación con el ex entrenador portugués del Real Madrid José Mourinho, dijo que "al principio hubo mucha conexión, pero al final no hubo muy buen feeling". "Es como una pareja, al principio estás muy enamorado, pero luego no da más de sí. Me lesioné en enero de 2013, tenía que estar de baja 8 semanas y fichan a Diego López. Apostó por él porque le gustaba más y ante eso hay que aceptarlo y ya está", justificó.

Reiteró que ha hablado con el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, que le comunicó que "su portero" es David de Gea. "Yo necesitaba un poco más de tiempo, de reubicarme y si me veía bien hablaríamos y me podía convocar. No he renunciado a la Selección ni lo voy a hacer. El día que lo haga seré yo el que lo diga. Sigo teniendo esa ilusión de poder volver", deseó.