Fontás: "El equipo aprendió y maduró con lo que le pasó en la Copa del Rey"

El defensa del RC Celta Andreu Fontás afirmó que el equipo "aprendió y maduró" tras lo sucedido en la Copa del Rey y que ello les puede ayudar a clasificarse para las semifinales de la Europa League, aunque deberán deshacerse de un Genk, un rival "muy bueno" y ante el que espera también una vuelta de cuartos con goles como en Balaídos.

"Lo de la Copa fue una oportunidad de las que pasan pocas veces, se nos escapó y creo que al equipo le sirvió. El equipo aprendió, maduró y nos ha servido en estas eliminatorias y nos puede volver a servir en esta. Estamos mentalizados para otra cita importante e histórica, que queremos con todas las fuerzas conseguirla", señaló Fontás en rueda de prensa.

El central recordó que pese a su paso por el FC Barcelona nunca se había "sentido tan parte como ahora" de un equipo. "Estas eliminatorias de Europa League me parecen de lo más importante que he jugado y el del jueves es uno más y aún más importante", apuntó.

El zaguero reconoció que hay "un poco de tensión", pero que "nervios aún no". "Es una tensión bonita porque se viene una cita grande. Tenemos muchas ganas e ilusión y estamos con ganas de entrar en la historia", admitió, sabedor de que les espera "un partido complicado".

"Tendremos que estar a muy alto nivel porque ellos son un muy buen equipo, descarado, que ataca y que no especula, y en eso es parecido a nosotros. Me gustó muchísimo", opinó Fontás, que advirtió que ya sabían que el Genk "tenía jugadores muy buenos de mitad para arriba". "Es un equipo muy bueno y no nos sorprendió porque le habíamos estudiado. Sabíamos que no iba a ser fácil y el jueves tampoco", remarcó.

Por ello, cree que el Celta debe "salir a meter muchos goles". "Por la forma de jugar de ambos creo que puede ser partido de goles y eso nos va bien porque tenemos jugadores desequilibrantes y muy buenos que pueden hacer gol en todos los campos de Europa", apuntó el jugador celeste.

"Si vamos pensando en aguantar un resultado, no nos va a salir bien. Tenemos que plantear un partido parecido al de aquí y a las otras eliminatorias. Hay que salir a atacar, tener más balón y meter goles que es la mejor forma de resolver. Tenemos que intentar estar lo mejor posible atrás porque en las otras eliminatorias dejamos la portería a cero y hemos marcado en los dos. Los precedentes son buenos y los tomamos un poco como referencia", sentenció.