Luis Enrique: "La remontada invita al optimismo y a crear locura colectiva"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este martes que la remontada lograda ante el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones le hace creer y ser optimista de cara a la remontada que necesitan contra la Juventus tras el 3-0 de la ida, mientras que ese precedente también invita a crear un ambiente de "locura colectiva" que su equipo podría necesitar.

"Creo claramente que sí. Los precedentes invitan a ese optimismo, invita a que la afición de manera clara nos pueda animar e invita a crear un ambiente de locura colectiva en la que nuestros jugadores puedan dar su mejor versión", señaló en rueda de prensa.

Pese a tener que marcar un gol menos que ante el PSG, pues en París el resultado fue de 4-0, aseguró que el objetivo es ir a por la 'manita' para contrarrestar un posible gol de la Juventus. "No hay que marcar tantos goles, solo tres. Seguro que el rival va a tener opciones y puede lograr un gol en cualquier momento, nuestro objetivo es hacer cinco", aseguró.

"Si tengo que acordarme del partido contra el PSG, era difícil porque necesitábamos estar con balón pausados sin perder ritmo y sin balón frenéticos. Lo hicimos bien pero no a la perfección. Se dan situaciones parecidas", comentó sobre las similitudes de aquel partido histórico y el de este miércoles.

En este sentido, preguntado por si no hacía falta un partido perfecto para remontar, como sucedió ante los parisinos, comentó que sí hace falta ser "muy efectivo y crear ocasiones". "Hay que bajarle la confianza al máximo al rival y hemos visto que en el Camp Nou se puede crear. Necesitamos generar al aficionado las ganas locas de botar antes del partido y que se vuelva a vivir una noche como la de hace tres semanas. Vamos a buscar minimizar al máximo a la Juve y que se vean nuestras virtudes", se sinceró.

"No estábamos acostumbrados a remontar, lo tuvimos que hacer y se da otra oportunidad ahora. Estamos convencidos de cómo lo tenemos que hacer, mañana seguramente tendremos que calmar a los jugadores, controlar sus emociones y disfrutar de una gran noche frente a un gran rival y demostrar que podemos ganarles", recalcó al respecto.

De ahí que haya pedido a la afición fe y que no dejen el Camp Nou antes de tiempo. "Que no se vayan en el minuto ochenta que se lo van a perder. Los que estuvieron la noche del PSG tienen otra oportunidad de vivir una noche histórica vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para hasta el final intentarlo. Se ha visto que el Barça puede meter tres goles en 7 minutos. Hasta el 95, todos juntos", manifestó.

"No tenemos nada que perder y nos libera de cualquier presión. El rival tiene las semifinales prácticamente en el bolsillo, deberán escoger si encerrarse o no. Nosotros sólo tenemos una opción que es atacar, y atacar, y cuando nos relajemos, seguir atacando. Es la vuelta de cuartos de una eliminatoria en la que has perdido 3-0. La palabra milagro se puede utilizar, pero no... Vamos a ver una noche especial para todos y espero que sea muy especial para todos los culés", auguró.

Por otro lado, reconoció estar en una mala dinámica que hay que cambiar, sobre todo a nivel defensivo. "Dan igual los sistemas, en función del estado de los jugadores y la dinámica en la que te metes puede sufrir a nivel defensivo, o disfrutar. Ahora estamos en una dinámica en la que los rivales con poco nos hacen daño y nos meten goles y hay que mejorar eso si quieres tener alguna opción. Pero a los jugadores les pedimos lo mismo", señaló.