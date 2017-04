Fernando Torres: "No tenemos ningún rival preferido, estamos preparados para ganar a cualquiera"

El jugador del Atlético de Madrid Fernando Torres confesó este miércoles que no tienen "ningún" rival "preferido" de cara al sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones de este viernes, y en el que también estará el Real Madrid, y apuntó que están preparados "para ganar a cualquiera" tras eliminar en cuartos al Leicester City.

"¿Rival preferido? Ninguno. A nosotros cada rival nos va a costar, porque así nos lo dice la experiencia. Tenemos que ser humildes contra cualquier equipo. Cualquier equipo nos va a hacer sufrir, así que estamos preparados para sufrir y para ganar a cualquiera", expresó en el Pabellón Satélite (Madrid), en un acto publicitario.

Este martes los colchoneros lograron meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa tras superar en la eliminatoria de cuartos de final al Leicester City inglés. Torres dijo que "fue un día para celebrar" estar por tercera vez en cuatro años en esta ronda. "Fue muy importante para el club, no solo por el presente sino por el crecimiento y lo constante que está siendo durante estos años. Somos un club que nos sentimos una familia. A partir de hoy, a pensar en el siguiente", manifestó.

El conjunto rojiblanco ha jugado tres finales de la máxima competición en su historia, y el punta fuenlabreño confesó que siendo canteranos recordaban "la final con el Bayern". "Después hemos podido vivir dos, y yo una como jugador. Una de las cosas que nos han enseñado es que nosotros no nos lamentamos", dijo.

"Nos levantamos y volvemos a buscar otra oportunidad. Para intentar algo que nadie ha conseguido nunca en este club. No tenemos un reflejo en el que mirarnos, queremos crearlo nosotros. En eso empezamos a trabajar el día después de Milán. Espero que este año terminemos haciendo la temporada que todos queremos", afirmó Torres.

"NO SOY EL MAS ADECUADO PARA HABLAR SOBRE MI FUTURO" Sobre su futuro, el delantero expresó que "todo el mundo sabe" cuál es su "deseo". "Todos saben cuál era mi deseo cuando volví y cuál va a ser mi deseo siempre. No puedo esconder lo que siento por este club y lo que quiero hacer en el futuro, pero vuelvo a decir lo mismo que dije hace una temporada. Es un tema secundario en este momento. Tenemos por delante la temporada que puede ser la más importante en la historia de este club, así que el resto no está de actualidad", apuntó.

Además, respecto al estado físico del equipo dijo que espera que se vea "la mejor" versión de la plantilla en lo que resta de temporada. "Se planifica la temporada para que el equipo dé un plus en este último tramo. Se ha visto estas últimas temporadas, espero que veamos la mejor parte física del equipo en lo que queda", manifestó.

Por otro lado, también habló sobre su compañero Saúl. "Para los que venimos de la cantera, ver a Koke cuando empezaba con esa ilusión y ver que se hacía un hueco y se hace imprescindible e importante en la selección es bonito. Estoy feliz por él porque es un gran chico y por el resto de chicos que vienen. Vamos a disfrutar todos de Saúl, que siga creciendo, y cuanto menos hablen de él, mejor, porque el halago debilita", expresó.

Torres también confesó que verá el clásico de este fin de semana porque "el buen fútbol hay que verlo siempre". "¿Por qué no? Yo no tengo predilección por ninguno de los dos, el resultado me da igual", dijo.

Finalmente, sobre los rumores que hablan de la marcha de algunos compañeros, afirmó que eso es una cuestión "muy individual". "Cada uno tendrá sus argumentos. Hoy en día el Atlético de Madrid te puede ofrecer lo que te puede ofrecer cualquier otro club. Si quieres competir puedes competir, si quieres ganar puedes ganar. Si quieres disfrutar de un equipo muy unido con su afición también lo tienes. Ojalá desde dentro del club seamos capaces de hacer entender a la gente lo importante que es que los jugadores se quieran quedar. Que vean aquí un sitio para crecer y desarrollar sus objetivos personales", concluyó.