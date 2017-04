Simeone: "No somos un equipo grande, somos un equipo competitivo"

LEICESTER (INGLATERRA), 18 Abr. (Del Enviado Especial de EUROPA PRESS, Carlos Pecharromán) El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró tras el pase del Atlético de Madrid a las terceras semifinales de la Liga de Campeones en cuatro años -después de empatar (1-1) en el King Power Stadium de Leicester- que el suyo no es un equipo "grande" pero sí "competitivo", y la clave está en "insistir" para lograr los objetivos.

"Me viene emoción, orgullo e ilusión. Posiblemente después del partido que fue muy duro, ya que al rival da gusto verlo competir, no baja los brazos nunca, siempre pelea, y hasta el final nos tuvo en vilo toda la noche, te olvidas de que estás en semifinales. Hoy nos queda la satisfacción de poder competir", señaló Simeone en rueda de prensa tras el encuentro.

El argentino recordó que "el primer día" que llegó al club su "ilusión era hacer un 'Atleti' competitivo y que molestara en todas las competiciones que jugara". "Y creo que estamos compitiendo", agregó al respecto.

El 'Cholo' reconoció que el que dirige, no es un equipo "grande" en lo económico como sí lo son muchos de los equipos con los que comparte protagonismo en esta, la máxima competición europea, pero "en lo deportivo", se trata de un conjunto "competitivo" que logra lo que se propone a base de "insistir".

"Grandes creo que son Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, sobre todo en cuanto a lo económico. Nosotros en lo deportivo somos un equipo competitivo, no somos un equipo grande, somos un equipo competitivo, seguro. Sólo tenemos un camino que es insistir, insistir y seguir insistiendo"", indicó.

"Primero lo que me llevo de esta noche de fútbol total como habíamos previsto, un ambiente maravilloso, un equipo que pelea hasta el final, apasionante y siempre con riesgo", añadió el entrenador rojiblanco.

El preparador argentino valoró positivamente de la actuación del rival, y calificó de "fantásticos" los cambios que realizó su homólogo, Craig Shakespeare. "En el arranque de la segunda parte tuvimos oportunidad de romper y a partir del gol insistieron mucho más. Tardé en acomodar la defensa, y cuando se reacomodó el equipo, creo que manejamos mejor las ocasiones de peligro", manifestó.

Asimismo, comentó la forma en la que el equipo es capaz de salvar siempre los momentos en los que se ve tocado por las lesiones, como en este caso fue la de Juanfran, quien abandonó el terreno de juego con molestias. En su lugar, un cambio de dibujo con Giménez en el medio, resultó funcionar a la perfección, ya que fue "uno de los mejores del partido".

"Me gusta sobre todo como el equipo se reinventa y sigue competiendo en las situaciones comprometidas. Giménez jugó en una posición que no suele ser la suya e hizo un partido que necesitaba el equipo, y el equipo hizo el partido que necesitaba la eliminatoria. Eso es magnífico y me hace estar orgulloso", expresó.

Y es que a pesar de ser central, como "posición natural", el uruguayo demostró desenvolverse perfectamente en el mediocampo, siendo así una de las "alternativas" que tiene Simeone y que en esta ocasión, "salieron bien".

Por último, el 'Cholo' no quiso hablar de una hipotética final con presencia rojiblanca, y aseguró que tiene la mente únicamente puesta en el próximo rival en LaLiga Santander, el RCD Espanyol. "Estamos pensando en el Espanyol", zanjó.