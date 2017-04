Thiago: "Estamos completamente jodidos, hay que poner a gente competente"

El centrocampista del Bayern Múnich Thiago Alcántara aseguró que estaban "completamente jodidos" por la labor arbitral en la derrota ante el Real Madrid, sobre todo por la expulsión de Arturo Vidal, que no era "ni amarilla ni falta", pidiendo árbitros "competentes".

"La expulsión de Arturo no es ni amarilla ni falta, nos indigna eso, que acciones válidas nuestras se invaliden y las de ellos al revés. Estamos completamente jodidos, pero no podemos cambiar nada del pasado", aseguró ante los medios en el Santiago Bernabéu.

Por ello, el hispano-brasileño no ve clave la introducción del 'VAR'. "Ayuda, pero quita la esencia. Simplemente se necesita que la gente sea competente para pitar estos partidos", recalcó. "Los futbolistas cometemos errores, pero estando al nivel que estamos. Hay que poner gente de nivel", reiteró.

"El partido podría caer de los dos lados y ha sido del Real Madrid. Es una pena que ninguno de los dos partidos no han terminado once contra once y se podría haber visto una eliminatoria distinta", añadió el internacional.

Finalmente, Thiago no quiso dar por discreta la campaña. "La Bundesliga en un título, la peleamos y es la más dura de todo el año y la 'Champions' es un regalo y si viene, mejor", sentenció al respecto.