Angel Cuéllar: "El Barça todavía tiene cosas que jugarse y van a salir a por todas"

El exfutbolista del FC Barcelona Angel Cuéllar señaló que el FC Barcelona todavía tiene "cosas que jugarse" y por eso va a "salir a por todas" en el Clásico de este domingo, sin importar su reciente eliminación de la 'Champions', y aseguró que la baja de Neymar es "determinante" porque el club no tiene un "recambio" para sustituirle.

"Son equipos que están acostumbrados a competir y a ganar mucho, por suerte más que a perder, pero la competición les obliga al día siguiente a cambiar la mentalidad. Cuando pierden no les queda más remedio que salir adelante. Aunque el Real Madrid tiene ventaja, el Barça todavía tiene cosas que jugarse y estoy seguro de que van a salir a por todas, no creo que tenga nada que ver lo que ha ocurrido en el pasado", indicó en Cuéllar antes de participar en el 'Desafío NACEX' de pádel.

Para el exdelantero, el Clásico es "atractivo" por el hecho de que uno pueda llegar "mejor que el otro". "Por la eliminatoria y la no clasificación de uno y el otro si para la 'Champions' en estos partidos se ve reducido a nada porque puede pasar cualquier cosa. Son bonitos para el espectador pero no me atrevo a decir un favorito", matizó.

Aún así, el Barcelona va a salir a "competir", aunque nadie sabe el resultado. "Aunque haya trabajo de día a día para conseguir un resultado, estoy convencido de que van hacer todo lo que esté en su mano para pelearlo", aseguró.

El extremeño ve la baja de Neymar como "determinante". "Aunque puede parecer un poco negativo decir que no se nota, es evidente que se va a notar. Ahora mismo es capaz de desequilibrar un parte y el Barça no tiene un recambio para sustituir a ese jugador en esa posición", comentó.

Respecto a la decisión de Luis Enrique de anunciar a mitad de temporada que abandona el banquillo azulgrana, consideró que "lo hizo en el momento que creía más oportuno" para el equipo. "Valora y admira a sus jugadores, aún así, las decisiones en la vida las tomas y luego tienen una consecuencia. Sería oportunista decir que ha sido una buena o mala opinión. Los números dicen que ha sido uno de los mejores de la historia del Barça y lo que ocurra ahora dependerá de lo que pasa en el cambio aunque no creo que sea influyente", comentó.

"CRISTIANO RONALDO ES EL MEJOR DE LA HISTORIA DEL REAL MADRID" De la reciente eliminación del Barça de la Liga de Campeones, no le quitó mérito a la Juventus que "hizo un trabajo defensivo fantástico". "Cerró al Barça los espacios interiores, le dejó el juego por fuera en los laterales y ahí la Juve sufre poco porque tiene mucho potencial en el centro de la defensa y cortaban bien las segundas jugadas", explicó.

"La Juventus pasó de forma meritoria la eliminatoria y el Real Madrid compitió con el Bayern y también creo que es justo que pasase, pero de ahí a lo que pase en el 'Clásico' no tiene nada que ver", explicó el también exjugador del Betis.

Por otro lado, matizó que la afición del Real Madrid "siempre ha sido soberana". "Siempre han mostrado para bien y para mal su descontento. Aunque es verdad que en otras épocas, con otros entrenadores, me ha sorprendido que quizá no fueran tan contundentes como lo está siendo ahora con un jugador que sin ninguna duda es el mejor de la historia del Real Madrid por números y lo que está dando. Es un profesional soberbio y la forma que está pasando por la entidad es increíble", subrayó en relación a los pitos a Cristiano Ronaldo.

Además, entiende el "carácter" del luso cuando se enfrenta a la grada. "No creo que lo haga de una forma premeditada u ofensiva. Hasta cierto puntos es entendible porque ha dado, está dando y seguramente le siga dando, en un momento esto le pueda resultar no agradable. Insisto que la afición del Madrid es muy exigente aunque más exigente que Cristiano no se van a encontrar", recalcó.