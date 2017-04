Carrasco: "La clave de la temporada del Barcelona ha sido la salida de Dani Alves"

El exjugador del FC Barcelona Francisco José 'Lobo' Carrasco ha valorado este jueves la temporada hasta el momento del conjunto blaugrana con vistas al Clásico que se disputará en el Santiago Bernabéu este domingo (20.45 horas) ante el Real Madrid, afirmando que, en su opinión, la clave para la fragilidad defensiva que sufre el conjunto de Luis Enrique está en la salida de Daniel Alves a la Juventus de Turín el pasado verano y que de cara al futuro no es necesaria una revolución en la plantilla.

"El bloque y el sistema de juego se tiene y se mantiene, porque van en la filosofía del club. No me gustan dos cosas en particular, que no nos salga un Puyol, ya que la testosterona es necesaria allí donde no llega la técnica y otra, para mí, la clave fue la salida de Dani Alves, esa debilidad defensiva con Sergi Roberto nos ha penalizado mucho. Hemos tenido que cambiar el sistema para disfrazar esa carencia", declaró Carrasco este jueves en un evento de Mahou llamado 'El Clásico Gastronómico'.

Además, el exdelantero azulgrana hizo hincapié en que los fichajes del equipo "no han estado a la altura" con respecto al equipo titular, un aspecto en el que cree que el Real Madrid está "marcando la diferencia" en esta campaña.

"Los fichajes no han salido tan bien como esperábamos, la segunda unidad no ha respondido tan bien como los titulares. Las plantillas ganan los títulos y los jugadorazos individuales son los que hacen que el partido te cambie", apuntó.

Sin embargo, el 'Lobo' resaltó la figura de Messi como futbolista en el que el equipo debe refugiarse para recuperar las buenas sensaciones después de la eliminación de este miércoles de los cuartos de final de la Liga de Campeones, a manos de la Juventus.

"Messi es una divinidad futbolística. Este equipo nos ha acostumbrado a que si no ganamos el triplete no hemos hecho nada, esa mentalidad es demasiado exigente. Veremos si somos capaces de reponernos", subrayó el catalán.

En cuanto al Clásico, Carrasco no considera que el Barcelona se presente a la cita del Bernabéu en inferioridad y quiso destacar el evento que representa un partido como el del domingo, que "todo gran futbolista tiene que jugar", ya que "parece una final".

"Los Clásicos no conocen de tendencias ni favoritismos. Se juega para ganar y para demostrar que uno dentro del campo es el mejor, vamos a intentar recuperar energía y mentalidad positiva para lo que queda de Liga. El Real Madrid es un gran rival y siempre sube la autoestima cuando consigues ganarle y, sobre todo, en el Bernabéu", consideró.

Finalmente, tuvo unas palabras de elogio a favor del actual entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, que anunció que a final de esta temporada abandonaría el banquillo del Camp Nou.

"Su salida tiene dos vertientes, una positiva y otra negativa. O bien se dejan llevar porque ya no sienten la presión, o bien se liberan totalmente y juegan mejor. Creo que ha sido muy legal, muy honesto. Se ha desgastado muchísimo por el Barça y no hay nada que decirle", recalcó.

Carrasco estuvo presente este jueves junto a Rafa Alkorta en un evento patrocinado por Mahou llamado 'El Clásico Gastronómico', en el que, de la mano de los cocineros Trifón Jorge y Miguel Angel Jiménez, ambos elaboraron una tapa representativa del duelo más mediático del fútbol español que ha sido evaluada por un jurado para comprobar cual creaba el plato 'con mayor sabor'. La victoria fue para el exmadridista y su 'Ensalada Chamartín' ante la 'Coca Tataki' del exazulgrana por dos votos a uno.