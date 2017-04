Escribá: "El partido del Leganés es más difícil de lo que la gente cree"

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, ha asegurado este viernes en la previa del partido de LaLiga Santander ante el Leganés que el conjunto 'pepinero' es "más difícil" de lo que la gente pueda creer y que acumulan "menos puntos" de los que merece según el buen rendimiento que ha ofrecido sobre el césped tras su ascenso a la máxima categoría.

"El partido de mañana es más difícil de lo que la gente cree. El Leganés tiene menos puntos que el rendimiento que ha ofrecido y viene de perder ante el Espanyol en el último minuto, hacer un buen papel ante Sevilla, Real Sociedad y competir muy bien ante el Madrid. Quien piense que vaya a ser un partido más fácil que otros, se equivoca", afirmó en rueda de prensa.

Concretó en este sentido que la afición del 'Submarino amarillo' puede pensar que serán puntos fáciles por jugar en casa, pero lo negó. "La afición hará las cábalas lógicas de pensar que los partidos de casa son asequibles y los tres de fuera difíciles. Nosotros vemos que los seis enfrentamientos serán difíciles pero con la capacidad de ganar en cualquier campo y ante cualquier rival", aseguró.

Respecto a la derrota en la pasada jornada ante el Alavés (2-1), señaló que "es muy difícil repetir el juego de la segunda parte". "La primera parte afeó lo buena que fue la segunda. El equipo compite bien en general pero nos penalizó mucho el inicio. El apoyo de nuestra gente es vital ante el Leganés porque vamos a tener que remar hasta la última jugada", subrayó.

En el análisis del próximo rival, recordó al Leganés como un equipo que lo pasó muy mal en la primera vuelta por la acumulación de lesiones a pesar de lograr un empate sin goles en Butarque (0-0). "Allí entraron en una dinámica de lesiones y ahora los tienen casi todos recuperados y aunque está ahí abajo estoy convencido que se van a salvar", afirmó.

"Afortunadamente hemos recuperado a prácticamente todos. Lógicamente a Víctor Ruiz todavía no, Cheryshev tampoco. Aunque todavía no estén todos disponibles para disputar 90 minutos ya han entrenado con nosotros. Debemos pensar en este partido pero yo ya planifico mirando el próximo. Lo lógico es que de aquí a tres días volvamos a tener cambios. Es ilógico y casi imposible que repitamos once", definió.