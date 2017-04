Jon Rahm: "Hacer el saque de honor en San Mamés sería lo mejor a lo que podría aspirar"

El golfista español Jon Rahm se emociona solo de pensar en verse en San Mamés haciendo el saque de honor de algún partido, como hará Sergio García en el Clásico del Santiago Bernabéu este próximo domingo, y reconoce que sin duda es un homenaje al que aspira pero para el cual primero tiene que ganar un 'Grand Slam'.

"Si hiciese un saque de honor en San Mamés no sé si habría algo mejor a lo que podría aspirar, pero espero que no me lo pidan hasta que gane un 'grande' o sea número uno del mundo", indicó este viernes en una videoconferencia coincidiendo con Unigolf, en la sala de prensa de Ifema.

El golfista vasco reconoció eso sí que, al igual que a Sergio le costó dos décadas ganar su primer torneo del 'Grand Slam', quizá tenga que esperar para entrar en ese selecto club. "No puedo decir que me veo pronto o no, porque ganar un 'grande' no es ninguna broma, lo puede decir Sergio, pero espero que sea más pronto que tarde", afirmó.

Para ello, Rahm saca al campo el carácter de los 'leones'. "El fútbol en España es complicado, para un equipo que no sea de los tres grandes, que gane una Copa o una Liga. La Copa siempre hemos tenido ocasiones pero para cuatro aldeanos ganar a Messi y compañía es complicado. Pero me dan alegrías. Ya ganaron la Supercopa que fue increíble. Mi carácter es el carácter del Athletic, luchador y no darse por vencido", indicó.