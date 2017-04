Oubiña: "Mis jugadores me hacen creer que tenemos opciones de pasar"

Borja Oubiña, miembro de la secretaría técnica del Celta, afirmó este viernes que afrontan las semifinales de la Europa League ante el Manchester United con confianza y sin creer que, dada la mayor experiencia del cuadro inglés, el equipo celeste tenga "menos opciones de pasar".

"Es evidente que esto no deja de ser fútbol, es una competición y se trata de ganar. Que tengamos menos experiencia en competiciones europeas no significa que tengamos menos opciones de pasar que ellos. Mis jugadores me hacen creer que tenemos opciones de pasar, estoy seguro que tendremos nuestras opciones", valoró Oubiña en declaraciones a beIN Sports tras el sorteo de semifinales de la Europa League en Nyon (Suiza).

El directivo celtiña quiso hacer hincapié en la dificultad de la hazaña conseguida por la plantilla de Eduardo Berizzo y aseguró que un rival de entidad, como es el Manchester United, servirá de "experiencia" para todo el equipo y, sobre todo, para los jugadores jóvenes.

"Estamos muy contentos de estar en unas semifinales. Toca disfrutarlas e intentar competir lo mejor posible y alcanzar el sueño de la final de Estocolmo. Con la trayectoria que llevamos los equipos, te das cuenta de la dificultad y el logro que has conseguido, el mérito que tiene nuestro equipo. Es un placer estar aquí y competir con estos equipos", apuntó.

Por otro lado, el gallego recordó la trayectoria de un equipo que hace siete años lograba el ascenso a Primera División y que ha ido creciendo campaña a campaña hasta alcanzar las primeras semifinales europeas en sus 96 años de historia.

"La evolución es continua, cada año estamos mejor, sobre todo cómo hemos llegado hasta aquí, con el club en una situación privilegiada y con gente humilde y de la casa, que ahora mismo es muy importante dentro de nuestra estructura", subrayó.

Finalmente, el directivo del cuadro celeste tuvo unas palabras para la afición y como aficionado del club para la situación en la que se encuentra y la posibilidad de visitar Old Trafford en la vuelta de esta eliminatoria.

"Es fantástico para nuestros aficionados estar representados por estos chicos. Allí estarán muchos celtistas y se les escuchará. Estamos orgullosos del apoyo que recibimos, tanto en casa como fuera y esperemos poder darles una alegría y poder estar con ellos en Estocolmo", concluyó.