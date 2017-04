Voro: "Málaga nos llega en el mejor momento del año"

El entrenador del Valencia CF, 'Voro' González, ha asegurado este viernes que el partido frente al Málaga CF en La Rosaleda de este sábado les llega en el "mejor momento del año" tras el paso adelante en juego y resultados, y el técnico ha destacado el poderío del equipo costasoleño pese a la última derrota que les ha dejado otra vez heridos.

"Nos quedan seis partidos y la sensación que tenemos, la que nos dan los resultados y el día a día, es que el equipo va a seguir compitiendo hasta el final. Lo que veo desde dentro es que el equipo tiene ganas, veo a la gente enchufada y entrenando bien. El partido del Málaga nos llega en el mejor momento del año", celebró en rueda de prensa.

Tras sumar tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos, el equipo va escalando posiciones y cumpliendo el objetivo marcado por Voro. "El equipo está mejorando, llevamos en los últimos cuatro partidos 13 puntos y además de la confianza que da esto el aspecto defensivo ha mejorado. Estamos en buen momento pero no podemos mirar más allá del partido de mañana", señaló.

"Hay que sumar puntos empezando por el Málaga. Si mañana el equipo pierde volvemos a dar un paso atrás. Lo importante es que el equipo haga lo que tenga que hacer, luego a veces el rival tiene más acierto y te supera. Nuestro objetivo es continuar en esta misma línea", aseguró Voro al respecto.

Además recela del Málaga pese a su derrota ante el Deportivo en Riazor. "El Málaga ha tenido actuaciones buenas, en otras ha perdido. Ha jugado con 4 o con 5 atrás, ha hecho grandes partidos aunque en algunos no ha tenido fortuna. Vienen de hacer un gran partido, de ganar ante el Barcelona, también ha perdido, pero esperamos al mejor Málaga porque viene herido", avisó.

"No vamos confiados de que tenemos un partido fácil ni mucho menos. Sabemos que será difícil pero vamos a intentar competir en la línea que estamos haciendo y si lo hacemos no será tan difícil ganar, nos fijamos en nosotros mismos", sentenció.

Por otro lado, preguntado por los cambios en la institución, con la dimisión de la presidenta Lay Hoon Chan, aseguró que no es importante la nacionalidad en los cargos sino la implicación, igual que sucede con los jugadores si bien reconoció la importancia de tener una cantera fuerte que permita subir jugadores de nivel.

"El club ve lo mismo que veo yo y sabe lo que tiene que hacer. Para el club Lato es un jugador de futuro que queremos que esté muchos años aquí igual que Soler. Son dos futbolistas que tienen mucho futuro y deben vivirlo y nosotros verlo aquí en el Valencia. El club debe hacer que sea así", apuntó sobre el futuro de las dos máximas promesas de la cantera 'che'.

En este sentido, añadió que lo más importante es que desde el club se hagan las cosas bien y que los futbolistas "dignifiquen el escudo" jugando y compitiendo bien. "El equipo se esfuerza, y cuantos más puntos tenga estaremos más contentos independientemente de que el presidente sea de aquí o no. Todos queremos que el Valencia sea más grande", aseguró.

Sobre su futuro, rehuyó comentarlo demasiado pero sí dejó claro que no le molesta que los directivos le vean más como una buena persona de club que no como entrenador. "No me molesta. Del futuro he hablado bastante y el tema está claro. Soy así, soy buena persona e intento hacerlo lo mejor posible donde estoy. Prefiero ser así, es la única forma que sé de hacerlo. No me molesta", recalcó.

"El club tomará la decisión cuando la tenga que tomar, no me planteo ni me siento agraviado por eso. En su momento el club dirá lo que tenga que decir y me parece perfecto. No hay debate", asestó al respecto. "Estoy implicado al cien por cien en intentar acabar bien la temporada. No me preocupa mi futuro, sigo en esas por soy así. No me voy a poner a pensar en una hipótesis", concluyó sobre ese futuro abierto.