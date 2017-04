Míchel: "Lo que quiero es que mi equipo sea estable"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha señalado este lunes que su intención para los cinco partidos que quedan en LaLiga Santander, empezando por el de este martes en Granada, es que su equipo sea "estable y regular" para acercarse a la imagen exhibida en el triunfo sobre el FC Barcelona y poder mejorar la de esta campaña, tanto en casa como a domicilio.

"Lo que quiero es que mi equipo sea estable, y si me equipo es estable y regular, nos vamos a acercar mucho más al partido del Valencia CF o del FC Barcelona. Los equipos regulares son los que están arriba siempre", señaló en rueda de prensa sobre las sendas victorias por 2-0 en casa ante blaugranas y valencianistas.

De todos modos, reciben a un Granada en zona de descenso que jugará una final. "Sabemos que vamos a jugar contra un equipo que tiene máximas necesidades, que va a buscar su partido aunque tiene una situación tremendamente delicada. Quieren buscar soluciones a su futuro, pero nosotros estamos al margen de eso", aseguró.

"Queremos mostrarnos como nos estamos mostrando en casa últimamente y mostrarlo fuera, y empezar a dar muestras de ese tipo de equipo, que tenemos base para ser regular y para ser mejores. Necesitamos acercarnos al rendimiento como locales fuera de casa", se sinceró el técnico del equipo costasoleño.

Pese a esa incertidumbre sobre el futuro, reconoció que la situación del equipo en la tabla ha mejorado hasta el punto de olvidarse del descenso, que tienen a trece puntos. "Es verdad que había temor por el futuro y ahora parece que hay una sensación de 'qué contentos estamos', de que el equipo está jugando bien y que parece que hay futuro, bueno quedémonos en el término medio", aseguró.

"Ha sido una temporada gris como para que el término medio sea que estemos templados, no vaya a ser que por pensar en cosas que no nos pertenecen, como es el final de LaLiga y todas estas cuestiones, nos despistemos de lo que tenemos que queremos hacer y eso no se os puede pasar por la cabeza. Jueces de LaLiga no vamos a ser, vamos a ser jueces de nuestra posición en la tabla, bastante tenemos con eso", manifestó.

Y para mejorar el rendimiento cree que es esencial hacerlo desde atrás. "Uno cuando quiere construir, lo tiene que hacer desde la base y los cimientos siempre son la defensa. Hay distintas maneras de defender y creo que hemos mejorado mucho en eso, con el trabajo colectivo defensivo y con el trabajo colectivo de posesión del balón y ofensivo. El otro día hubo una primera parte en la que defendimos muy bien, apretando y presionando al rival arriba, y una segunda parte que defendimos muy bien, replegados", celebró.