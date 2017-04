Pedro León: "El nivel del árbitro no ha sido de Primera División"

El centrocampista de la SD Eibar Pedro León ha cargado contra el colegiado de la derrota ante el Athletic Club en Ipurua (0-1), el madrileño Carlos del Cerro Grande, y ha asegurado que su arbitraje este lunes no estuvo "al nivel de Primera División", además de afirmar sobre este tema que parece que vivan "en una dictadura".

"El nivel que ha mostrado hoy el árbitro no está al nivel de esta Liga. Está claro que ha sido expulsión, pero a la mínima falta nos dice que no nos va a pitar ninguna porque en Villarreal nos pitó, a Kike, un delantero, un penalti. Si ahora quiere el señor Sánchez Arminio -presidente del Comité Técnico de Arbitros de la Real Federación Española de Fútbol-, que me abra un expediente. El nivel no ha sido de Primera División", declaró a beIN Sports tras el duelo.

En este sentido, calificó de "increíble" la actitud del árbitro madrileño. "Aquí todos nos jugamos algo. Que no venga con esa soberbia; encima, voy a hablar con él y me saca tarjeta amarilla. Aquí no se puede hacer nada, parece que estamos en una dictadura. Con los árbitros no se puede meter nadie", indicó.

En este sentido, el murciano explicó que con los puntos perdidos se están casi despidiendo de Europa, a seis unidades. "Se nos van muchas opciones, casi no tenemos; los equipos que están por delante van a ganar, son buenas plantillas. Estoy con el 'calentón', pero no me arrepiento de lo que estoy diciendo. Tenemos que estar al nivel todos, y si nos equivocamos que tenga consecuencias en todos, no sólo en los clubes", concluyó.