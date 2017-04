Rafa Nadal: "Ahora LaLiga está más emocionante"

El tenista español Rafa Nadal ha comentado este lunes que LaLiga Santander está "más emocionante" tras el triunfo del FC Barcelona sobre el Real Madrid (2-3) en el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu, pues en caso de empate o victoria de los blancos hubiera quedado "sentenciada", reconociendo que fue un "espectáculo".

"Si el Real Madrid hubiera ganado o empatado estaría LaLiga sentenciada, ahora está más emocionante. Para los espectadores en general es más divertido, para los madridistas era un día en que se podía sentenciar y no se hizo. Pero se mantiene la esperanza de ganar", aseguró Nadal en rueda de prensa en el Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó.

Además, el balear recalcó que fue "emocionante" ver el partido. "El Clásico, como seguidor de fútbol que soy, fue muy emocionante y pudo haber pasado cualquier cosa, y al final ganó el Barça. LaLiga lo sé igual que tú cómo está, ahora el Barça es líder pero con el Madrid con un partido (por disputar)", matizó al respecto.

"Messi hizo un gran partido e igual que creo que el Barça pudo ganar el partido antes también el Real Madrid lo pudo ganar. Un partido abierto con muchas opciones, fue lo emocionante y lo bonito", se sinceró.

Nadal, aficionado del Real Madrid, reconoció que pese al triunfo del Barça fue un partido digno de ver. "Fue un gran espectáculo del deporte. Como sabéis soy del Real Madrid y me hubiera gustado otro resultado, pero no por ser de un equipo no quita la visión global del partido. Que cambie en el último minuto dio más emoción", señaló recordando que ese triunfo dio alegría a los culés.