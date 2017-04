Luis Enrique: "No tengo ninguna sensación de favoritismo"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este martes en la previa del partido de LaLiga Santander ante el CA Osasuna en el Camp Nou que no tiene "ninguna sensación de favoritismo" tras vencer al Real Madrid en el Clásico del Santiago Bernabéu (2-3) y situarse momentáneamente líderes, ya que los blancos tienen un partido más por jugar.

"No tengo ninguna sensación de favoritismo. El rival (Real Madrid) tiene un partido más que nosotros y el calendario será muy difícil para los dos. No vale la pena hacer el cuento de la lechera", aseguró en rueda de prensa.

En esa misma línea, el técnico asturiano concretó que se debe competir de nuevo y demostrar que son "superiores" al rival para conseguir los tres puntos, buscando la ansiada regularidad que el equipo ha parecido no tener. "A estas alturas de temporada los puntos son vitales, hay que rendir al máximo", concretó.

Sobre la celebración de Leo Messi ante el Real Madrid que desató la locura en el añadido (2-3), Luis Enrique opinó que "hay variedad a la hora de celebrar los goles". "Quien mejor te puede concretar la razón del gesto es el propio Leo", subrayó.

En este sentido, respondió con la pregunta "¿A ti te sorprende?" cuando fue cuestionado por las siguientes palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, al respecto. "Hay que mejorar la celebración de los goles. Si lo de Messi incita a la violencia, la respuesta y el resultado es que no. Como madridista no me gustó mucho su gol, pero es bueno para el fútbol español. Pero Messi no es de ese tipo de jugadores polémico en las celebraciones", dijo Tebas en su intervención en la Mesa Redonda 'Violencia en el deporte base' organizada por Libertad Digital en el hotel Hesperia de Madrid.

Por otro lado, el hecho de jugar antes que el conjunto de Zinedine Zidane en esta jornada y poder presionar al rival cree el técnico asturiano que es "puramente anecdótico". "A priori, va a haber dificultades para todos. Nos tenemos que hacer fuertes con el calendario", añadió.

En esta ocasión, el Barça se enfrentará a Osasuna, que roza el descenso a LaLiga 123. "Los partidos a final de curso tienen mayor peligrosidad. El partido será peligroso por el mes que llevamos y porque estamos llegando al final del campeonato. No hay enemigo fácil", recordó.

Sobre el once inicial que sacará ante el equipo navarro, no ha querido dar ninguna pista. "Mañana planteo sacar un equipo competitivo al máximo para sacar los tres puntos. Estoy contento con el rendimiento de mi plantilla pero espero mucho más de todos", afirmó.

A pesar de ser un partido entre semana, el técnico blaugrana espera ver "el Camp Nou de toda la temporada". "Con mucha gente viniendo a apoyarnos. Tenemos que ofrecer nuestra mejor versión", finalizó.