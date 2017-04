Mel: "Le aconsejaría a Zidane que piense en el partido contra el Atlético"

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Pep Mel, ha querido darle "un consejo" a su colega Zinédine Zidane y le ha dicho que "piense en el partido contra el Atlético" de Champions más que en el duelo de este miércoles en Riazor, aunque ha reconocido que "no supone mucha tranquilidad" entrever que su rival hará rotaciones porque sus habituales suplentes también son "grandes futbolistas".

"No estoy en la cabeza de 'Zizou', pero le daría un consejo: que piense en el próximo martes porque juega contra el Atlético y esos no regalan nada. Yo no traería muchos", pidió Mel en rueda de prensa antes de la jornada 34 de LaLiga Santander.

El técnico subrayó que lo de Sergio Ramos "es cuestión del Comité", en referencia a la posible presencia del sancionado capitán blanco, pero añadió que prefiere "no entrar a valorar eso", después de la expulsión del defensa ante el Barcelona.

"Sea el que sea quien ocupe el centro de la defensa es un jugador del Real Madrid. Para mí son grandes futbolistas Isco, Asensio, Lucas, Kovacic, James... Esos jugaron muy bien en Leganés y sacaron el partido en Gijón. Son jugadores de altísimo nivel y no supone mucha tranquilidad que jueguen unos por otros", avisó.

En cuanto a su propio equipo, aclaró que no están "como para reservar nada", aunque "un mínimo de cuatro sí va a haber" para afrontar los tres partidos de la semana en condiciones. "Sería ilógico jugarlos con el mismo once", señaló.

"Si lo hubiera hecho contra Atlético y Barça vete a saber lo que hubiera pasado. Si hago una alineación pensando en Pamplona ya le estoy diciendo a mi plantilla que el partido importante es el del domingo y nos saltamos el de mañana", analizó.

"SI EMPATAMOS NADIE SE IRA A CASA SIN CENAR" "A ellos solo les valen los tres puntos, así que vendrán a ganar", abundó respecto al Real Madrid, al que intentarán "hacer daño sabiendo todas las virtudes que tienen". "Son muchísimas y defectos tienen muy pocos, como todos los equipos grandes, por eso es difícil ganarles", reconoció, dejando claro también que pese a haber formado parte del equipo blanco "no" era un partido especial.

En cualquier caso, recordó que el Deportivo ya fue capaz de sacar puntos en casa ante Atlético (1-1) y Barça (2-1). "Los resultados son todo, refuerzan lo que haces y te dan confianza, pero en el fútbol el estado de ánimo es importante. No hay nada mejor para recuperar el estado de ánimo que hacer un buen partido ante un grande del mundo, no hablo del resultado. Lo hicimos y con buen resultado incluido contra el Atlético, lo hicimos y con buen resultado incluido contra el Barça, podemos hacerlo contra el Madrid", arengó.

"Sólo pensamos en tres y a ellos también solo les vale eso, pero en nuestro campo y con nuestra gente tenemos que dar un plus de muchas cosas", advirtió, pese a reconocer que no le disgustaría sumar un empate. "Está claro que vas a jugar un partido contra el campeón de la Champions y te dicen que has empatado nadie se va a ir a casa sin cenar. Otra cosa es que nuestra intención de inicio sean los tres puntos, no uno, aunque luego te tengas que conformar con uno", reflexionó.

Además, elogió a Zidane, al que ve "idóneo" para el Real Madrid porque tiene "algo importantísimo como es la capacidad de que los futbolistas disfruten y estén a gusto". "Un equipo con tantos egos y con gente que ha ganado tanto necesita un entrenador como tuve yo con Del Bosque, Zidane o Ancelotti, con mucho dentro para hablar de fútbol y que saben manejar un grupo".

En cuanto a su equipo, tras el buen inicio con su llegada, admitió que según van pasando las jornadas necesitan "algo más" y que también que "cuando hay cosas que corregir en el fútbol nunca debes de obviarlas porque se volverán a repetir". "Tenemos claro el defecto y le hemos puesto cura, pero tenemos una situación que nos apremia y que nos hace girar la cabeza hacia otro lado", remarcó.

"El equipo corre mucho pero mal, perdemos la pelota con demasiada facilidad y es lo que tenemos que intentar mejorar", añadió al respecto el preparador madrileño, que también sabe que "acabe como acabe" la temporada "no es para que nadie esté orgulloso". "Yo también quería mucho más y tras el arranque esperaba más, pero al futbolista hay intentar darle ánimos mientras está en el campo", recalcó tras las críticas de parte de la afición a los jugadores deportivistas.