Tebas: "El jugador no tiene que responder en el postpartido sobre su contrato o vida privada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tiene claro que la línea editorial que pretender establecer para las entrevistas postpartido no es contraria al derecho de información y que lo único que pretende es proteger al futbolista que no tiene por qué responder en ese momento "sobre su contrato o su vida privada".

Tebas recalcó que llevan intentando implantar "hace tiempo" esta línea editorial para los tenedores de derechos de retransmisión de los partidos de LaLiga Santander y que tiene como objetivo también evitar que se emitan "ciertas reacciones" ajenas a lo que es el partido y puedan "instigar a otros temas de forma equivocada".

"Si un jugador le dice una cosa a otro jugador no tenemos por qué estar repitiéndolo mil veces, esas cuestiones son las que queremos proteger", aseveró ante los medios tras participar este martes en la mesa redonda sobre 'Violencia en el Deporte Base', organizada por Libertad Digital.

Además, el dirigente dejó claro que "no" está quitando ningún derecho a los periodistas y que el objetivo es que se informe "de los lances de un partido no de si un jugador insulta o escupe a otro, esas cosas sobran".

Tebas indicó que las preguntas del denominado 'flash-interviú' tras los partidos son "de las televisiones con derechos". "El jugador es libre de responder en otro lugar cosas que no tengan que ver con el terreno de juego. Es un tema de televisión, y el redactor y el tenedor de derechos saben perfectamente que esas preguntas solo deben ser referentes al partido", insistió.

"El jugador tiene que saber a lo que va, no a hablar de su contrato o su vida privada. Si no, acabaremos con que tampoco quieran ir ahí si no les preguntan sobre lo que pasa en el terreno de juego. El periodista podrá preguntar lo que quiera, pero hay una línea editorial establecida de lo que debe preguntar en ese caso para esa entrevista. En cada lugar de trabajo hay líneas editoriales de actuación", remarcó el presidente de LaLiga, que aclaró que esta cuestión no existe cuando se produce en los palcos de los estadios.

Por otro lado, sobre el Clásico del pasado domingo, apeló a un "momento 'caliente'" a lo sucedido entre Sergio Ramos y Gerard Piqué tras la expulsión del andaluz. "Lo entiendo. Entre ellos hay un pique sano, lo han hecho en las redes sociales, pero no trasciende, es gente joven que siente mucho sus colores", apuntó.

"Sergio no debe ser sancionado, son lances del juego, una respuesta casi habitual entre jugadores cuando se están jugando tanto. No lo veo como una falta de respeto, ninguno quería hacer daño al otro. Me preocupan más las entradas duras", prosiguió Tebas, que sí cree que Piqué "se equivoca" al decir que el equipo madridista no está acostumbrado a arbitrajes así en su estadio. "El arbitraje puede ser bueno o malo, pero es similar en todos los lados, no veo tratos a favor ni permisivos", zanjó.

En cuanto a la celebración de Leo Messi tras el 2-3 y la posibilidad de haber provocado, celebró que no hubiera "lanzamiento de nada". "Y eso es de aplaudir a la afición del Real Madrid. No digo que provocase, no lo puedo valorar, pero la gente reaccionó bien, no parece que fuese una celebración excesiva, pero no lo puedo asegurar. Hay otras que son mucho peores que esta, como cortes de manga", aseveró.

"Preguntádselo al hombre del tiempo, al Mundial de Clubes y a no se cuantos partidos de selecciones que hacen que no tengamos fechas", ironizó el mandatario tras ser cuestionado por la fecha en la que se jugará el Celta-Real Madrid, que puede ser decisivo para el título y que fue aplazado en febrero. "Que se levante la grada por un viento huracanado no creo que sea un problema de calidad del estadio", replicó por la responsabilidad de su organismo de vigilar las condiciones de los estadios.

"HAY COSAS DEL PROCESO ELECTORAL EN LA RFEF QUE NO ME GUSTAN" También habló de las palabras de Pedro León, centrocampista del Eibar, tras el encuentro de ayer lunes ante el Athletic Club criticando la actitud del colegiado Carlos del Cerro Grande. "Pienso que del mundo arbitral hay mucho que hablar, pero no es el momento. No era el lugar idóneo para expresarse en una situación 'caliente', abre un debate que habría que tener", reflexionó.

Finalmente, Javier Tebas cree que el actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, "se está enterando un poco de todo lo que hay" tras acceder al cargo en sustitución de Miguel Cardenal, al que siempre elogió por no mirar hacia otro lado y, sobre todo, su continua disputa con la RFEF.

"Es un cargo muy difícil y situación del fútbol y del deporte es muy complicada. Hay cosas del proceso electoral en la Federación que no me gustan y ya se las he comunicado. Esperemos que intervenga o que dé instrucciones a los organismos para que garanticen que sean libres", afirmó ante los próximos comicios en el organismo que dirige Angel María Villar.