Varane se recupera para la visita al Deportivo de este miércoles

El Real Madrid tendrá la buena noticia del regreso del defensa francés Raphael Varane para la visita de este miércoles al Deportivo de La Coruña, lo que palia un tanto la baja del capitán Sergio Ramos por sanción y que dejaba a Nacho Fernández, apercibido, como único central sano por la también ausencia aún por lesión de Pepe.

El internacional 'bleu' se lesionó en el bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 2 de abril al comienzo del encuentro ante el Alavés, precisamente la dolencia de la que se acababa de recuperar tras dañarse a finales de febrero ante el Valencia.

"Lo veréis mañana", señaló Zidane sobre la presencia o no del francés en el once ante el 'Depor'. "Va a estar con nosotros. Está bien y contento de volver, está físicamente muy bien, ha entrenado con normalidad y no tiene ninguna molestia", añadió.