Voro: "Tenemos que agarrarnos a nuestra línea en Mestalla"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', ha señalado que su equipo debe agarrarse a su "línea en Mestalla", donde encadena siete partidos invicto, en el encuentro que disputará este miércoles (20:30 horas) ante la Real Sociedad, un conjunto que "fuera de casa es peligroso", además de asegurar que no le preocupan ni las bajas ni los jugadores 'che' apercibidos de sanción.

"Tenemos que agarrarnos a nuestra línea en Mestalla, donde en los últimos siete partidos hemos ganado cinco y hemos empatado dos. Hay que seguir en esa línea y para ello debemos hacer un buen partido, estar acertados, leerlo bien y, en definitiva, conseguir ganar", explicó el técnico valencianista este martes en rueda de prensa.

"Sabemos de la dificultad del partido de mañana, ante un rival que está jugando bien y se encuentra además muy bien clasificado. Es suficiente motivación jugar en casa y seguir la misma dinámica, para tapar el mal resultado que hicimos en Málaga", reconoció de cara al choque en casa ante la Real Sociedad.

Sobre el conjunto de Eusebio Sacristán, el ex delegado afirmó que "es un equipo que juega muy bien al fútbol, con unos mecanismos muy bien asimilados y que se encuentra en una dinámica positiva", además de reiterar que "fuera de casa es peligroso", como demuestran las 8 victorias logradas en los 16 encuentros ligueros disputados fuera de casa esta temporada.

Para este duelo ante los 'txuri-urdin', Voro no podrá contar con hasta cinco futbolistas (Parejo, Mangala, Gayà, Abdennour y Rodrigo), aunque en principio sí podrá contar con el central argentino Ezequiel Garay. "Hoy ha entrenado y, salvo que pase algo extraño, va a estar en la lista, en la que están solo 18 jugadores disponibles", mencionó.

Pese a las bajas, entre las que destaca la del capitán 'che' Dani Parejo, el entrenador del Valencia recalcó que "hay futbolistas de la plantilla que lo van a hacer muy bien". "Tenemos que estar preparados para esto. Confío en todos ellos porque están entrenando bien y no podemos lamentarnos por las bajas", puntualizó.

"NO PODEMOS SALIR PENSANDO EN EL SABADO" El conjunto valencianista también deberá contar con la coyuntura del apercibimiento de hasta siete jugadores de cara al choque del próximo sábado ante el Real Madrid, algo que sin embargo no preocupa a Voro. "No podemos salir al terreno de juego pensando en que si me sacan una tarjeta no juego el sábado. Es algo que no me preocupa y no haré la alineación condicionada a eso", declaró.

Por último, habló de la posición que puede ocupar en el terreno de juego el joven centrocampista Carlos Soler. "Es un futbolista que se puede adaptar a distintas posiciones. Ha hecho partidos buenos en los dos sitios, tanto en el centro como en banda derecha. No hay debate de si rinde más en un sitio que en otro. Lo utilizaremos donde veamos conveniente en cada momento", concluyó.