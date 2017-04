Simeone: "No estuvimos finos y ellos aprovecharon muy bien la situación que tuvieron"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que no estuvieron "finos" en la derrota ante el Villarreal (0-1) en el Vicente Calderón, en la que el conjunto amarillo supo "aprovechar muy bien" las escasas oportunidades que tuvo y, de nuevo, volvió a negar el gol al conjunto colchonero.

"Muchas veces nos ha tocado ganar a nosotros de esta manera, hoy nos tocó perder. Es parte del juego, de lo que uno propone. Creo que hicimos un buen partido, tuvimos bastantes situaciones de gol, mucha presión en campo rival, pero la pelota no quiso entrar", explicó el técnico argentino haciendo una valoración del choque.

"No estuvimos finos de cara al último pase y ellos aprovecharon muy bien la situación que tuvieron", reconoció respecto al único gol del encuentro, obra de Roberto Soriano, que volvió a demostrar el mal papel de los colchoneros contra el conjunto amarillo. "Llevamos varios partidos en los que no le hacemos goles tanto en el Calderón como en su campo", dijo.

"Es un equipo que, ante todo, juega bien al fútbol y está preparado para luchar por los primeros puestos. En todos los partidos hemos tenido ocasiones de marcar pero contra ellos se nos ha negado. Trabajan muy bien la parte defensiva", aseveró sobre la férrea defensa de Fran Escribá.

Cuestionado por la falta de gol de su equipo en los partidos importantes, Simeone dejó claro que no le preocupa, al igual que tampoco un posible regreso de Diego Costa para solventarlo. "Te podría responder tantas cosas. Pero no, no necesitamos a nadie", afirmó.

Con esta derrota, el Atlético deja vía libre al Sevilla para poder alcanzarle en la clasificación. "Hay que esperar los resultados de mañana y de pasado, no hay que apresurarse. Estamos ante cuatro finales y el que se equivoque más lo sufrirá", argumentó.

Por último, sobre la lesión de Yannick Carrasco, quien tuvo que retirarse del campo aquejado del hombro derecho, el técnico rojiblanco tranquilizó a la afición y deseó "que sea lo menos posible". El Atlético informó que sufre una lesión en la clavícula y que el belga está a la espera de más pruebas para determinar el tiempo que deberá estar de baja.