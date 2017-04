Al-Thani esgrime que por "escoria de Catalunya" se refería a la prensa que atacó a Míchel

El presidente del Málaga, el jeque Abdullah Al-Thani, ha matizado este jueves sus declaraciones sobre que la "escoria de Catalunya" no ganaría LaLiga Santander y ha asegurado que se refería a la prensa que según él atacó a su entrenador, Míchel González, y al equipo y no al FC Barcelona ni a los catalanes.

"Me refiero a la prensa de esa comunidad que dice que Michel entregará el partido y la Liga. Es inaceptable, no vendemos partidos, exijo una disculpa de esta prensa", escribió el jeque en árabe en su cuenta de Twitter.

No obstante, Al-Thani no se arrepiente de nada y aseguró que no cambiaría "para nada" sus declaraciones previas dado que esto es lo que ha "aprendido de la vida". "No sé cuánto durarán estas mentiras de esta mierda de periódico", añadió el jeque en referencia a un medio de comunicación de Barcelona.

Ante el titular "Prefiero hacer el pasillo al Madrid que la puñeta" obtenido de la rueda de prensa de Míchel, Al-Thani cree que dicho medio atacó a su entrenador y, según él, se dirigió a ellos y al resto de la prensa catalana que reprodujo tal comparecencia, llamándoles incluso "cerdos".

Este mismo jueves, el FC Barcelona mostró su "rechazo e indignación" tras el tuit inicial que publicó el presidente del Málaga, el jeque Abdullah Al-Thani, por atentar "contra los principios del 'fair play' y de la ética" y confirmó que llevará este asunto ante el Comité de Competición, LaLiga y la Comisión Antiviolencia.

"El FC Barcelona expresa su rechazo e indignación por el contenido de un tuit publicado por el presidente del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, con unas manifestaciones que atentan contra los principios del 'fair play', de la ética y de la legalidad que deben regir la competición deportiva", señaló el club azulgrana en un comunicado.

Al-Thani escribió, en árabe, en su perfil oficial en la red social 'Twitter' que "la escoria de Catalunya no olerá la Liga después sus mentiras sobre Míchel", como respuesta a un seguidor que le pedía que el club malagueño ganase en la última jornada al Real Madrid en La Rosaleda para que el título pudiese ser para los de Luis Enrique.