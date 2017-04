Bergantiños: "El funcionamiento del grupo no está siendo el correcto"

El centrocampista del Deportivo de La Coruña Alex Bergantiños ha reconocido que el funcionamiento del conjunto gallego esta temporada "no está siendo el correcto", pese a que contaban "con mimbres para haberlo hecho mejor", por lo que deberán recuperar su "mejor versión grupal" para vencer este domingo a Osasuna y alejarse del descenso.

"El rendimiento global del grupo no está siendo el que nos gustaría y el que creo que debería tener. Al final la clasificación lo demuestra. Estamos ahí por méritos propios", indicó el mediocentro coruñés este jueves en la sala de prensa de Abegondo, reconociendo que "la Liga te pone en tu sitio".

"Tenemos mimbres y jugadores para estar mejor, pero el funcionamiento del grupo no está siendo el correcto y la clasificación nos está poniendo en nuestro sitio", reiteró uno de los capitanes del Dépor sobre la decimosexta posición del cuadro gallego. "La afición no se merece que tengamos otro año de sufrimiento y menos esta temporada con los puntos que tienen los de abajo", añadió.

Tras sufrir una dura derrota este miércoles ante el Real Madrid en Riazor (2-6), en la que los coruñeses no dieron una buena imagen, Bergantiños insiste en que si no recuperan su "mejor versión grupal", va a ser complicado ganar algún partido "de aquí al final", ya que están dando una imagen "de no estar unidos y no ser fuertes colectivamente" en los últimos partidos.

Para volver a la senda de la victoria, este domingo se enfrentarán en El Sadar (12:00) a Osasuna, equipo ya descendido matemáticamente tras su abultada derrota ante el Barcelona. Sin embargo, el mediocentro no se fía y destaca que "en los últimos partidos en casa han dado un buen rendimiento, con gente joven que quiere demostrar y puede tener el nivel para seguir en el club la temporada que viene".

"Ganaron al Leganés, casi ganan al Sporting. Va a ser un partido muy incómodo, muy complicado para nosotros. Son un equipo que en casa tiene esa esencia de equipo intenso, de meter balones al área, de ser fuertes defensivamente. Va a ser un partido en un campo difícil", concluyó sobre el choque que les espera frente al equipo rojillo.