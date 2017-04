(Crónica) El Sevilla caza al Atleti y el Athletic sigue su racha por Europa

El Sevilla se impuso (2-1) al RC Celta este jueves en el Ramón Sánchez Pizjuán para igualar al Atlético de Madrid en la tercera plaza con 68 puntos, mientras que el Athletic Club sumó tres puntos (2-1) ante el Betis en una pelea europea de la que se descolgó el Eibar con un empate sin goles ante el Alavés, en el cierre de la jornada 34 de LaLiga Santander.

Jorge Sampaoli acertó con los cambios y el Sevilla terminó mandando ante un Celta que se quedó con uno menos en el minuto 56 por la segunda amarilla al 'Tucu' Hernández. No se rindió nunca el equipo de Eduardo Berizzo, once de gala a escena como ensayo de la próxima semana ante el Manchester United en semifinales de la Europa League.

Sin embargo, el Sevilla dio continuidad a lo logrado desde el minuto 20, igualar la intensidad y presión del Celta, en un segundo tiempo en el que Correa y Ben Yedder dejaron el triunfo en la capital andaluza. Los locales, que han dejado atrás las dudas de fechas anteriores, supieron tomar el protagonismo del choque por medio de Jovetic y Correa, buscando las bandas y aumentando la presión.

El Celta terminó encerrado y en la reanudación Correa tardó cuatro minutos en desquitarse de las ocasiones falladas. Sudó el Sevilla para abrir el marcador y regaló el empate cuatro minutos después con un penalti de Lenglet sobre Guidetti que transformó Iago Aspas --17 goles en Liga--. Sin embargo, el conjunto local se encontró con otro regalo, la expulsión de Pablo Hernández.

Con uno más, con Nasri saltando al césped con protagonismo, el Sevilla volcó el campo y fusiló en dos ocasiones el larguero hasta que llegó el tanto de un Ben Yedder recién entrado al campo. Los de Berizzo mostraron carácter y aún metieron el miedo en el cuerpo de un Sevilla que guardó el triunfo para aprovechar la derrota el martes del Atlético ante el Villarreal, aún por detrás en la tabla de los rojiblancos por el 'gol average' particular.

EL ATHLETIC NO FALLA POR EUROPA En San Mamés, el conjunto local no falló para responder a los triunfos de Villarreal y Real Sociedad. Los vascos volvieron a la sexta plaza que cedieron de manera provisional con 59 puntos, uno más que los donostiarras y uno menos que el 'submarino'. El Betis, con la permanencia ya asegurada, no inquietó en exceso a un Athletic que perdonó en la primera mitad.

Adán y la falta de puntería mantuvieron las gafas en el luminoso, hasta que Aduriz convirtió un penalti cometido sobre sí mismo en el minutos 53. Poco después, Muniain puso el 2-0. Rubén Castro, bien colocado en área pequeña, recortó distancias con un Betis mejorado por la entrada de Joaquín y Rubén Pardo, pero el Athletic mantuvo el control para no ceder en la pelea, quinta victoria en los últimos seis partidos, por estar en Europa.

EL EIBAR PUNTUA PERO PIERDE RITMO Por su parte, el Eibar comienza a complicarse el sueño continental, tercera jornada seguida sin ganar, pese a mostrar su carácter para luchar contra el Alavés con un jugador menos durante más de una hora, por la expulsión del meta Asier Riesgo. El derbi vasco quedó condicionado por la roja del portero visitante, por manos fuera del área, después de salvar la mejor ocasión local en la primera mitad en los pies de Camarasa.

Para entonces, el Eibar ya dejó entrever falta de contundencia, con bajas importantes, superado por un Alavés dispuesto a seguir bordando su espectacular año de regreso a Primera. Lejeune probó a Pacheco en la última jugada antes del descanso. La superioridad numérica no se hizo notar hasta el segundo tiempo, cuando el Alavés, con Deyverson como referente, rondó la portería rival.

La mejor sin embargo no llegó hasta el minuto 90, cuando el atacante local perdonó la ocasión de regalar la victoria a Mendizorroza, con Lejeune sacando el balón bajo palos. Supervivencia de un Eibar que se queda a ocho puntos de la sexta plaza y a siete de una séptima posición que puede guardar premio también. El Alavés, que intentará impedirlo en la final de Copa, se queda décimo.