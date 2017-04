Pepe Mel: "Es más complicado ganarle al Madrid 'B' que al Madrid 'A'"

El técnico del Deportivo de la Coruña, Pepe Mel, explicó las dificultades que encontraron este miércoles ante el Real Madrid en la goleada (2-6) encajada en Riazor, al tiempo que comenzó a pensar ya en el duelo del domingo ante Osasuna tras sufrir las virtudes del plan B de Zinedine Zidane.

"Ese es nuestro partido. La verdad es que este nos duele mucho pero el partido del domingo es el que nos tiene que dar la vida al final. Sabíamos que sería difícil, nos hubiera gustado ajustar más el marcador pero es más jodido ganarle al Madrid B que al A", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

"Nos vamos mal, las cosas no han salido ni por asomo de cómo queríamos y es una derrota dolorosa por el marcador", añadió. Después, en rueda de prensa, Mel se mostró más crítico con sus jugadores por falta de intensidad. "Hay cosas que solo se permiten cuando tienes 60 puntos", afirmó, mostrando su idea de buscar lo que le falte a su equipo en el filial.

El técnico de los gallegos reconoció que encajar en el primer minuto y antes del descanso no fue la situación ideal para encarar un duelo ante el Madrid. "Enfrentarnos al Real Madrid y en la primera jugada perder 0-1 es complicado. Fuimos capaces de con el 0-2 reaccionar y hacer los últimos 20 minutos como queríamos", dijo.

"Ese 1-3 nos mató", añadió. Mel se refirió a sus quejas durante el partido al colegiado. "No hace falta que te piten penaltis, pero las faltas pequeñas siempre las marcaba del mismo lado y no puedes jugar. Había claras a favor nuestro que no se pitaban pero el árbitro no tiene incidencia en el resultado", finalizó.