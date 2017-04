La AFA confirma que negociará con el Sevilla la salida de Sampaoli para ser seleccionador argentino

BUENOS AIRES, 28 (Reuters/EP) El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, ha confirmado que negociará con el Sevilla la salida del técnico argentino Jorge Sampaoli para que se haga cargo de la selección albiceleste en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Tapia, que despidió al seleccionador Edgardo Bauza por los malos resultados del equipo, confirmó a la ESPN que "Jorge Sampaoli es el elegido" y que en pocos días comenzarán las negociaciones.

"Estamos esperando los tiempos contractuales para sentarnos con la gente del Sevilla", indicó, asegurando que quieren ser "respetuosos" e iniciar las negociaciones con el club una vez que termine LaLiga Santander.

Por otra parte, el técnico de Defensa y Justicia de Argentina, Sebastián Beccacece, dijo que Sampaoli contactó con él para ofrecerle sumarse al futuro cuerpo técnico de Argentina.

"Tengo una propuesta concreta de Sampaoli. Hace dos días recibí su llamada", dijo Beccacece a la emisora radial Late. "Me preguntó cómo era mi situación, por mi contrato. Hace mucho no hablaba con él. Le pedí un tiempo para pensar la propuesta que me hizo", destacó.

Beccacece fue asistente de Sampaoli en Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal de Perú, en Emelec de Ecuador, O'Higgins y la Universidad de Chile y la selección de Chile, a la que llevaron a ganar la Copa América por primera vez en su historia en 2015.

Sampaoli se sumaría en la segunda quincena de mayo a la selección argentina, que está actualmente quinta en las Eliminatorias Sudamericanas y en zona de repesca.