Le Pen responde a Zidane: "Con lo que gana no me extraña que pida el voto para Macron"

La candidata ultraderechista a la Presidencia en Francia, Marine Le Pen, ha contestado este viernes al entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, quién ha asegurado en rueda de prensa que está "muy lejos" de las ideas que representa el Frente Nacional francés.

"Con lo que gana Zidane no me extraña que pida el voto para Macron", dijo Le Pen en declaraciones a BFMTV. "Es su opinión ¿qué quieres que diga? Puede dar consejos de fútbol, pero no de política", comentó la candidata francesa.

"Supongo que Zidane tiene bastante capital financiero, por eso le interesa que gane Macron las elecciones y guardar la riqueza que ha obtenido gracias a su talento", añadió la candidata ultraderechista tras las manifestaciones del actual técnico del Real Madrid.

Zidane compareció este viernes ante los medios con motivo del partido ante el Valencia, este sábado (16.15 horas), y explicó que su mensaje es el "mismo" que en 2002. "Estoy muy lejos de las ideas del Frente Nacional y me gustaría evitar todo esto", sentenció el preparador madridista.