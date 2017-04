Previa del Real Madrid - Valencia

El Real Madrid intentará no tropezar en su carrera hacia el título de LaLiga Santander sacando otra obligada victoria este sábado (16.15 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu ante un Valencia que ya le frenó en Mestalla y que suele asustar bastante en los últimos años en el feudo madridista.

La primera 'batalla' final entre el conjunto blanco y el FC Barcelona por proclamarse campeón se saldó con sendas goleadas favorables para cada uno de los candidatos ante Deportivo (2-6) y Osasuna (7-1) y ahora ambos afrontan una jornada clave para sus intereses.

En esta ocasión serán los de Zinédine Zidane los que ejerzan la presión sobre los de Luis Enrique buscando la victoria ante el Valencia, que no se juega nada pero que últimamente suele arañar puntos en el Bernabéu y que ya le batió en Mestalla, y esperar después ver lo que hacen los azulgranas en el derbi ante el Espanyol, señalado como el partido de más peligro para los culés en este tramo decisivo.

El Real Madrid vuelve a su estadio tras la derrota en el Clásico y dispuesto a seguir dependiendo de sí mismo y, futbolísticamente, algo exigido por la exhibición de buen fútbol que ofreció en Riazor la denominada 'segunda unidad' donde sólo había tres teóricos titulares (Nacho, Varane y Marcelo) en el once inicial.

Ahora, podría ser el turno del equipo de confianza de Zidane, pero el buen rendimiento de algunos de los suplentes y la cercanía del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid del próximo martes no descarta que pueda haber una mezcla.

Así, Cristiano Ronaldo, de nuevo con descanso este año y al que se le suele dar bien el Valencia, volverá a encabezar el ataque local, aunque queda por ver si acompañado de Benzema, que viajó a A Coruña pero no jugó ni un minuto o por un Alvaro Morata que volvió a marcar y que sigue aprovechando sus minutos.

El hueco que continúa dejando el lesionado Gareth Bale se presenta para Isco, elogiado por su partido en Riazor que volvió a despertar el debate sobre su presencia o no fija en el once, o para Marco Asensio, mientras que el malagueño también puede opositar a un puesto en el trío del centro del campo donde se espera que vuelvan Casemiro y Kroos, dando más aire a un Modric que no termina de encontrar su mejor fútbol.

En la defensa, a la espera de que Zidane decida entre Keylor Navas y Kiko Casilla en portería, también puede presentar cambios ya que Sergio Ramos ya cumplió sanción. Nacho Fernández, apercibido, deberá jugar ante la baja de Varane, con molestias, y Pepe, que sigue lesionado, mientras que Danilo también es una opción para su compatriota o para seguir dando descanso a Carvajal, ausente el miércoles.

EL VALENCIA QUIERE SER OTRA VEZ INCOMODO Por su parte, el Valencia se presenta con menos urgencias en el Santiago Bernabéu que su rival, pero exigido por firmar un buen partido y salir de otro momento dubitativo de tres jornadas sin ganar y dos derrotas seguidas ante el Málaga y la Real Sociedad.

Con 40 puntos, en zona de nadie, el equipo 'che' sabe que el escenario es el apropiado para dar una alegría a una afición de nuevo enfadada y poco dispuesta a perdonar dejadez de los suyos en este tramo final de temporada.

Y Voro así lo ha advertido, dejando claro que el partido "motiva a cualquiera porque es un gran reto y un gran rival" y que acuden con "la libertad de poder rendir sin esa presión de lo que son los puntos necesarios para un objetivo concreto", lo que hace al Valencia más peligroso.

A esto hay que añadir que las últimas visitas valencianistas han sido bastante incómodas para el Real Madrid que el año pasado puso final a una mala racha con una victoria muy trabajada por 3-2 y en unas circunstancias similares porque era entonces la penúltima jornada y necesitaba ganar para llegar a la última con opciones de poder quitarle el título al FC Barcelona.

Pero el Valencia sí que le entorpeció en las dos temporadas anteriores con Carlo Ancelotti llevándose sendos empates a dos goles que lastraron en sus opciones ligueras a los madridistas, avisados de lo que puede hacer su rival sin presión. Otros dos empates en la 2011-2012 (0-0) y en la 2012-2013 (1-1) son los resultados positivos de los 'che' que no ganan desde la campaña 2007-2008 (2-3).

Para el partido, Voro no podrá contar con una pieza clave en el centro del campo como el argentino Enzo Pérez, lesionado, y el delantero italiano Simone Zaza, su mejor pieza goleadora y que ya le marcó al conjunto blanco en Mestalla. A cambio, recupera a Dani Parejo y a Gayà, aunque la inactividad de este podría propiciar que jugase el canterano Lato.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Danilo; Isco, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Cristiano Ronaldo.

VALENCIA: Diego Alves; Martín Montoya, Garay, Mangala, Lato; Parejo, Medrán; Santi Mina, Carlos Soler, Orellana; y Munir.

--ARBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/beIN LaLiga.