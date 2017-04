Zidane: "Es excitante ganar dentro de los diez últimos minutos"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que es "excitante" conseguir la victoria en los diez últimos minutos de los partidos, algo que volvió a conseguir el cuadro madrileño gracias al gol de Marcelo a falta de cinco para el final ante el Valencia (2-1), en la jornada 35 de LaLiga Santander.

"Con el 1-0 estuvimos con confort. Tras el gol del Valencia, el público ha empujado y el partido ha sido distinto. El fútbol es tan bonito... A veces no tienes que analizar todas las cosas. Es bonito ganar dentro de los diez últimos minutos. Es excitante", declaró en la rueda de prensa posterior, donde confirmó que Varane estará disponible para recibir el martes al Atlético de Madrid en Liga de Campeones.

El francés apostó de inicio por un James del que le gustó "su trabajo" y "su actuación". "James ha estado bien, ha jugado bien, ha hecho su trabajo y estoy muy contento con su actuación, como con el resto del equipo. Cuando no metes el segundo, hemos sufrido y tras el 1-1, con el apoyo del público hemos metido el segundo. Estamos contentos", afirmó.

"Es peor cuando un equipo no se juega nada y más contra nosotros. Si no te juegas nada, peor para nosotros. No hay excusas, sabemos la dificultad de eso. Ellos han hecho su partido, no rematamos con el segundo... Vamos a sufrir hasta el final", auguró de aquí a final de campaña, donde el Real Madrid afronta un tramo decisivo en LaLiga.

Además, manifestó que el equipo está jugando el final de temporada "con estrés" y "ansiedad". "A final de temporada con el estrés, desde el principio no estuvimos muy acertados. Tenemos un poco de ansiedad pero luego nos soltamos y hacemos cosas bien. Si no rematas el partido como en Coruña... Hoy hemos tenido ocasiones para cerrarlo. Todavía podemos mejorar", recalcó.

Preguntado por Isco, no quiso desvelar si será titular el martes, después de no jugar este sábado. "Lo vas a ver el martes. Es verdad que está en un momento fenomenal. El otro día jugó. De todas formas, al final tengo que pensar en el grupo y en Isco", señaló. "A veces jugando cada tres días, sabiendo que juegas el martes partido importantísimo piensas que vas a controlar el partido, pero sabemos que este club y esta afición puede ayudarnos en momentos de dificultades y sacar adelante el partido", resaltó en referencia al apoyo del Bernabéu.

"Tengo a los tres-cuatro mejores laterales del mundo. Hoy han hecho su tarea defensiva, han tenido más protagonismo ofensivo de lo normal y es un plus para el equipo. Son dos pilares, como el resto. Tengo a los mejores", sentenció sobre las actuaciones de Carvajal y Marcelo, autor del 2-1.