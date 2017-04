El ultra del Betis: "Me río en vuestra puta cara… La Ertzaintza me ha dicho que tengo dos cojones"

El ultra sevillano, exlíder del grupo verdiblanco ‘Supporters', sigue dando que hablar. En última instancia, por un audio en el que ha contado todo lo relatado en la tarde del 27 de abril de 2017, cuando fue detenido por la policía tras agredir a un hincha del Athletic de Bilbao en la Plaza Nueva de Bilbao.

En él, tal y como ha desvelado Sin Filtros, M. H., tal y como fue identificado, se enorgullece de sus actos.

"Para que algún maricón que no tiene las cosas claras, se le queden las cosas claras. He salido de la comisaría de la Ertzaintza y no me han tocado ni un pelo. Me han felicitado por tener dos cojones bien puestos e ir al casco viejo y vacilar a todos los etarras que me he encontrado".